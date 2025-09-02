İspanya'yı çalkalayan olayda Arda Güler başrolde: Ses kayıtları çıktı, ortalık karıştı

LaLiga'nın üçüncü haftasında Mallorca'yı konuk eden Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Başarılı performansıyla maçın yıldızı olan Arda Güler, iyi oyununu bir de golle süslerken bir golü ise elle oynama gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İlgili Haber Donnarumma transferi resmileşti: 5 yıllık imza

VAR'DA İNCELENDİ, İPTAL EDİLDİ

Arda Güler'in golü, VAR'da incelendikten sonra elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edilirken; topun yakın mesafeden hızla eline gelmesi ve elini sakınmaya çalışması tartışmaları beraberinde getirdi.

KAYITLAR YAYINLANDI, TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İspanya'da günlerdir konuşulan pozisyonla ilgili VAR kayıtları açıklandı ve tartışmalar daha da alevlendi. Marca'da yer alan haberde; VAR kayıtlarında, golün iptal edilme sebebi olarak pozisyonda "doğrudanlık" olması gösterildi.

İPTAL NEDENİ

Arda Güler'in iptal edilen gol pozisyonuyla ilgili olarak İspanyol basınına konuşan eski hakemler, pozisyonu Valverde'nin bitirmesi durumunda golün iptal edilmeyeceğini belirtti.Pozisyonda iptale sebep olan durumun, Arda'nın elle müdahalesi sonrası topu doğrudan ağlara göndermesi olduğu belirtildi.

REAL TARAFTARI İKNA OLMADI

VAR'daki konuşmalar ve hakem yorumcularının tespiti, Real Madrid taraftarını ikna edemedi. Real Madrid taraftarları, ses kayıtları sonrası sosyal medyada daha da sert yorumlarla kararı eleştirdi.