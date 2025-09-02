Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > İspanya'yı çalkalayan olayda Arda Güler başrolde: Ses kayıtları çıktı, ortalık karıştı

İspanya'yı çalkalayan olayda Arda Güler başrolde: Ses kayıtları çıktı, ortalık karıştı

- Güncelleme:
İspanya LaLiga'nın üçüncü haftasında Real Madrid'in Mallorca'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada performansıyla büyük övgü alan ve attığı golle alınan galibiyetin en büyük mimarlarından olan Arda Güler'in, 1 golü de elle oynama gerekçesiyle geçerlilik kazanmamıştı. Milli futbolcumuzun sayılmayan golü, İspanya'da büyük tartışmaya neden olurken VAR kayıtlarının yayınlanmasının ardından tepkiler daha da büyüdü.

LaLiga'nın üçüncü haftasında Mallorca'yı konuk eden Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Başarılı performansıyla maçın yıldızı olan Arda Güler, iyi oyununu bir de golle süslerken bir golü ise elle oynama gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 

VAR'DA İNCELENDİ, İPTAL EDİLDİ

Arda Güler'in golü, VAR'da incelendikten sonra elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edilirken; topun yakın mesafeden hızla eline gelmesi ve elini sakınmaya çalışması tartışmaları beraberinde getirdi.

İspanya'yı çalkalayan olayda Arda Güler başrolde: Ses kayıtları çıktı, ortalık karıştı - 1. Resim

KAYITLAR YAYINLANDI, TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İspanya'da günlerdir konuşulan pozisyonla ilgili VAR kayıtları açıklandı ve tartışmalar daha da alevlendi. Marca'da yer alan haberde; VAR kayıtlarında, golün iptal edilme sebebi olarak pozisyonda "doğrudanlık" olması gösterildi.

İPTAL NEDENİ

Arda Güler'in iptal edilen gol pozisyonuyla ilgili olarak İspanyol basınına konuşan eski hakemler, pozisyonu Valverde'nin bitirmesi durumunda golün iptal edilmeyeceğini belirtti.Pozisyonda iptale sebep olan durumun, Arda'nın elle müdahalesi sonrası topu doğrudan ağlara göndermesi olduğu belirtildi. 

İspanya'yı çalkalayan olayda Arda Güler başrolde: Ses kayıtları çıktı, ortalık karıştı - 2. Resim

REAL TARAFTARI İKNA OLMADI

VAR'daki konuşmalar ve hakem yorumcularının tespiti, Real Madrid taraftarını ikna edemedi. Real Madrid taraftarları, ses kayıtları sonrası sosyal medyada daha da sert yorumlarla kararı eleştirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

