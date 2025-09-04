Real Madrid'de Arda Güler'i üzecek haber! Büyük tepki: Saygısızlık, kabul edilemez

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ayrılmasının ardından Xabi Alonso'nun gelişiyle yeni sezonda takımın değişmezi haline gelen Arda Güler, LaLiga'da oynanan 3 karşılaşmada da sahaya ilk 11'de çıktı ve başarılı performansıyla takımını sırtladı.

HÜCUMU ORGANİZE ETTİ

Real Madrid'in LaLiga'daki Osasuna, Real Oviedo ve Mallorca maçlarında sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler, 1 gol ve 1 asist katkısı yaparken takımının hücum organizasyonlarına yön vererek Vinícius Jr.'un beklentilerin altında kaldığı dönemde öne çıkan isim oldu.

JUDE'UN YOKLUĞUNU İYİ DEĞERLENDİRDİ

Jude Bellingham'ın yokluğunda verilen fırsatı iyi değerlendiren Arda Güler, performansıyla takdir toplarken istatistikleriyle takımın en başarılı isimlerinin başında geldi.

TARAFTARIN SEVGİSİNİ KAZANDI

Orta sahadaki oyunuyla taraftarın sevgisini kazanan milli yıldız, yapılan transferlere rağmen formasını kimseye kaptırmadı ve İspanyol teknik adamın gözde oyuncusu konumuna erişti.

İSTATİSTİKLERİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Avrupa'da bu sezon en çok gol pozisyonu üreten isimlerden olan, LaLiga'da üçüncü bölgede en çok topla oynayan ikinci futbolcu durumunda bulunan Arda Güler, Los Blancos'ta yerini sağlamlaştırırken beklenmedik bir haber geldi.

PLANLARI DEĞİŞTİRECEK GELİŞME

İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda Güler'in muazzam performansına rağmen Real Madrid’de planları değiştirecek gelişme yaşandı.

JUDE DÖNECEK, ARDA YEDEĞE ÇIKACAK

Geçen sezon yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle formasında uzun süredir uzak kalan Jude Bellingham'ın, Atletico Madrid maçıyla sahalara döneceğini kaydedilirken bu durumun Arda Güler'in aleyhine olacağı iddia edildi.

'VAZGEÇİLMEZ' KABUL EDİLİYOR

Diari’de yer alan haberde; İngiliz futbolcu Jude Bellingham’ın dönüşünün Arda Güler için kulübeye dönüş anlamına geldiği ifade edildi. Haberde, Arda Güler'in yeteneğinin ve enerjisinin tartışmasız olduğu ancak Jude Bellingham’ın 'vazgeçilmez' kabul edilmesi nedeniyle milli yıldızın şimdilik ikinci plana atılabileceği kaydedildi.

"SAYGISIZLIK, KABUL EDİLEMEZ"

Arda Güler'in başarılı performansına rağmen Real Madrid'de bir kez daha yedeğe çekileceği iddiası, eflatun beyazlı taraftarları bir hayli öfkelendirdi. Sosyal medyada habere tepki gösteren Real Madridli taraftarlar, Arda Güler'in iyi performansının cezalandırılmasının saygısızlık olacağını ve kabul edilemez olduğu belirtti.