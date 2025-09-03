Şampiyonlar Ligi takımlarının piyasa değerleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın sıralaması belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonu heyecanı sürerken, takımların sahadaki performansları kadar kadro değerleri de dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüplerin toplam piyasa değerleri büyük farklılıklar gösteriyor.

İlgili Haber Bülent Uygun'dan Galatasaraylıları üzecek Barış Alper Yılmaz iddiası: Önümüzdeki haftayı işaret etti

REAL MADRİD ZİRVEDE: 1,40 MİLYAR EURO

İspanyol devi Real Madrid, yaklaşık 1,40 milyar Euro kadro değeriyle ilk sırada. Jude Bellingham, Vinicius Jr. ve Arda Güler gibi genç süper starların katkısıyla "Los Blancos", yatırımın karşılığını hem ekonomik hem sportif açıdan fazlasıyla alıyor. Bu da onları Şampiyonlar Ligi'ndeki en değerli takım yapıyor.

ARSENAL'DEN DEV SIÇRAMA: 1,33 MİLYAR EURO

Arsenal, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekerken, piyasa değerinde de önemli bir sıçrama yaptı. İngiliz ekibi, 1,33 milyar Euro değeriyle listenin 2. sırasında yer alıyor.

MANCHESTER CITY YILDIZLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Pep Guardiola'nın öğrencileri, hem sportif başarılarıyla hem de kadro değeriyle Avrupa'nın en değerli takımlarından biri konumunda. Kadrosunda Erling Haaland, Phil Foden ve Omar Marmoush gibi yıldızları barındıran İngiliz devi, eski günlerini arasa da 1,23 milyar Euro ile listenin üçüncü sırasında.

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılan 36 takım arasındaki piyasa değeri analizine göre temsilcimiz Galatasaray, 298 milyon Euro değeriyle 24. sırada yer alırken; ligde en düşük değere sahip takım Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, sadece 12 milyon Euro ile listede son sırada.

İŞTE TÜM TAKIMLAR