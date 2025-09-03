Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi takımlarının piyasa değerleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın sıralaması belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımların kadro değerleri dudak uçuklatıyor! İspanyol devi Real Madrid zirvede, Premier Lig ekibi Arsenal ikincilikte, temsilcimiz Galatasaray ise kadro değeriyle dev kulüpleri takipte.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonu heyecanı sürerken, takımların sahadaki performansları kadar kadro değerleri de dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüplerin toplam piyasa değerleri büyük farklılıklar gösteriyor.

REAL MADRİD ZİRVEDE: 1,40 MİLYAR EURO

İspanyol devi Real Madrid, yaklaşık 1,40 milyar Euro kadro değeriyle ilk sırada. Jude Bellingham, Vinicius Jr. ve Arda Güler gibi genç süper starların katkısıyla "Los Blancos", yatırımın karşılığını hem ekonomik hem sportif açıdan fazlasıyla alıyor. Bu da onları Şampiyonlar Ligi'ndeki en değerli takım yapıyor. 

Şampiyonlar Ligi takımlarının piyasa değerleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın sıralaması belli oldu - 1. Resim

ARSENAL'DEN DEV SIÇRAMA: 1,33 MİLYAR EURO

Arsenal, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekerken, piyasa değerinde de önemli bir sıçrama yaptı. İngiliz ekibi, 1,33 milyar Euro değeriyle listenin 2. sırasında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi takımlarının piyasa değerleri dudak uçuklattı! Galatasaray'ın sıralaması belli oldu - 2. Resim

MANCHESTER CITY YILDIZLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Pep Guardiola'nın öğrencileri, hem sportif başarılarıyla hem de kadro değeriyle Avrupa'nın en değerli takımlarından biri konumunda. Kadrosunda Erling Haaland, Phil Foden ve Omar Marmoush gibi yıldızları barındıran İngiliz devi, eski günlerini arasa da 1,23 milyar Euro ile listenin üçüncü sırasında.

Şampiyonlar Ligi takımlarının piyasa değerleri belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılan 36 takım arasındaki piyasa değeri analizine göre temsilcimiz Galatasaray, 298 milyon Euro değeriyle 24. sırada yer alırken; ligde en düşük değere sahip takım Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, sadece 12 milyon Euro ile listede son sırada.

İŞTE TÜM TAKIMLAR 

SıraTakım AdıKadro Değeri
1Real Madrid1.40 milyar €
2Arsenal1.33 milyar €
3Manchester City1.23 milyar €
4Liverpool FC1.12 milyar €
5FC Barcelona1.10 milyar €
6Chelsea FC1.08 milyar €
7Paris Saint-Germain1.08 milyar €
8FC Bayern Münih905.00 milyon €
9Tottenham Hotspur891.10 milyon €
10Inter Milan707.80 milyon €
11Newcastle United659.05 milyon €
12Atlético Madrid627.80 milyon €
13Juventus582.70 milyon €
14SSC Napoli496.35 milyon €
15Atalanta Bergamo449.10 milyon €
16Sporting Lizbon440.30 milyon €
17Borussia Dortmund438.10 milyon €
18Olympique Marsilya402.40 milyon €
19Bayer 04 Leverkusen389.75 milyon €
20Athletic Bilbao365.20 milyon €
21SL Benfica335.80 milyon €
22AS Monaco330.80 milyon €
23Eintracht Frankfurt326.90 milyon €
24Galatasaray SK298.63 milyon €
25Villarreal CF255.80 milyon €
26PSV Eindhoven249.75 milyon €
27Ajax Amsterdam186.15 milyon €
28Club Brugge172.60 milyon €
29Olympiakos Pire111.90 milyon €
30SK Slavia Prag108.63 milyon €
31FC Kopenhag77.15 milyon €
32Union Saint-Gilloise76.30 milyon €
33FK Bodø/Glimt57.13 milyon €
34Karabağ25.08 milyon €
35Pafos FC23.05 milyon €
36Kairat Almaty12.80 milyon €

 

