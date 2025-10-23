Galatasaray maçında neye uğradıklarını şaşırdılar! Norveçli gazeteciler desibel ölçümü yapıp kulaklarını tıkadı
Galatasaray-Bodo/Glimt maçında sarı-kırmızılı taraftarlar sergilediği performansla Norveçli gazetecileri hayrete düşürdü. Tribünlerin ses seviyesini ölçmek için desibel testi yapan gazetecilerin yoğun sese dayanamayıp kulaklarını tıkadıkları görüldü.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i RAMS Park'ta konuk etti. Liverpool’u sahasında deviren sarı-kırmızılılar bu defa da Bodo/Glimt’i 3-1’le geçerek puanını 6’ya yükseltti.
Victor Osimhen'in yıldızlaştığı karşılaşmada Galatasaraylı futbolcular kadar taraftarların da performansı dikkat çekti.
KULAKLARINI TIKADILAR
Norveç'ten gelen gazeteciler, mücadele esnasında desibel testi yapmak için telefonlarına sarıldı. O sıralarda Galatasaray taraftarından ıslık sesleri yükseldi. Yoğun şekilde çıkan seslere şaşıran gazeteciler bir müddet sonra kulaklarını tıkamak zorunda kaldı.
TEKNİK DİREKTÖR DE KULAK TIKAYICI KULLANDI
Öte yandan Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen de atmosferden dolayı kulak tıkacı ile yedek kulübesinde yer aldı.
