Galatasaray maçında neye uğradıklarını şaşırdılar! Norveçli gazeteciler desibel ölçümü yapıp kulaklarını tıkadı

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i RAMS Park'ta konuk etti. Liverpool’u sahasında deviren sarı-kırmızılılar bu defa da Bodo/Glimt’i 3-1’le geçerek puanını 6’ya yükseltti.

Victor Osimhen'in yıldızlaştığı karşılaşmada Galatasaraylı futbolcular kadar taraftarların da performansı dikkat çekti.

KULAKLARINI TIKADILAR

Norveç'ten gelen gazeteciler, mücadele esnasında desibel testi yapmak için telefonlarına sarıldı. O sıralarda Galatasaray taraftarından ıslık sesleri yükseldi. Yoğun şekilde çıkan seslere şaşıran gazeteciler bir müddet sonra kulaklarını tıkamak zorunda kaldı.

TEKNİK DİREKTÖR DE KULAK TIKAYICI KULLANDI

Öte yandan Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen de atmosferden dolayı kulak tıkacı ile yedek kulübesinde yer aldı.