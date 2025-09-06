Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rakip İspanya'dan Arda Güler ve Yamal övgüsü: Çok şanslıyız

Rakip İspanya'dan Arda Güler ve Yamal övgüsü: Çok şanslıyız

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında Türkiye'ye konuk olacakları karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 7. maçında  A Milli Futbol Takımı ile Konya'da karşılaşacak olan İspanya'da Teknik Direktör Luis de la Fuente açıklamalar yaptı.

FUENTE'DEN İLK 11 CEVABI

Ferran Torres'in durumu ve ilk 11'le ilgili gelen soruyu cevaplayan deneyimli çalıştırıcı, "Hala hazırlık sürecimiz devam ediyor. Son antrenmanda bazı detaylara bakacağız. Oyuncuların durumları önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra ilk 11 için karar vereceğiz. Birçok kriter var. Bunları gözeterek bir karar vereceğiz." dedi.

"İYİ ATMOSFER OLACAK AMA ALIŞKINIZ"

Luis de la Fuente, Konya'daki atmosferle ilgili, "Yarın burada büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine olan tutkularını biliyoruz. Geçen yıl EURO2024 tecrübesi yaşadık. Orada baskı ve yoğunluk seviyesi çok yüksek maçlara çıktık. Bu seviyede maçlara hazırız. İyi bir atmosfer olacağına eminim ama biz buna alışkınız." şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER VE YAMAL'A ÖVGÜ

Arda Güler ve Lamine Yamal ile ilgili gelen soruya ise Fuente, "İkisi de harika oyuncular. Çok gençler. Çok büyük potansiyelleri var. Bizim tarafa bakınca, Lamine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İkisi de çok değerli ve ikisi de çok genç." sözleriyle cevap verdi.

