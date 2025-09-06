Montella'dan "Türk vatandaşlığı" sorusuna dikkat çeken cevap

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2'nci maçında yarın saat 21.45'te İspanya ile karşılaşacak. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten 51 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, "İspanya son 25 maçı kazandı. Eski milli takıma benzeyecek bir potansiyele sahip. Bu tarz maçlar bizi hırslandırıyor. Maça çıkarken kaybedeceğiz gözüyle bakmıyoruz, her zaman sahaya kazanmak için çıkıyoruz. En iyi şekilde oynamamız gerekiyor. İnanıyoruz ki sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz. Avrupa'nın son şampiyonu, Avrupa'nın en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz. Tabii ki bu bizi hırslandırıyor. Eğer bu işi yapıyorsanız; bir teknik direktör olarak, bir futbolcu olarak, bu tarz maçlar için yaşıyorsunuz. İnançlı olacağız ve tabii ki inancın yanında hırsımızı sahaya yansıtacağız. Hayalperest olarak hayal kuruyoruz. O yüzden bu tarz maçları da kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA KAZANAMIYORSANIZ KAYBETMEYECEKSİNİZ"

Gürcistan'a karşı çok iyi bir maç oynadıklarını dile getiren Montella, "Ön alan baskılarını kullandık ve bu bizim için maçı kazanmamızı sağladı. Bu zihniyeti devam ettirmeniz gerekiyor. Son maçla alakalı geliştirmemiz gereken bir konu varsa o da topa sahip olduğumuzda oyunumuzu biraz daha akışkan hale getirmek. İspanya karşısında her şeyi mükemmel yapmamız gerektiğini de biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Bu maçı kazanmak ya da kaybetmek gibi bir kelime kullanmıyoruz. Futbolda kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

"İSPANYA MİLLİ TAKIMI, YAMAL'DAN OLUŞMUYOR"

İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili soruya İtalyan teknik adam, "Bence çok iyi bir futbolcu. Onu seyrederken çok keyif alıyoruz. Kendisinin oynarken de keyif aldığını görüyoruz. Ancak İspanya Milli Takımı, Yamal'dan oluşmuyor. Bu tarz değerlendirmeleri çok iyi yapmanız gerekiyor. 'İkili kademe oluşturacak mısın?' veya 'Başka bir futbolcuyu boşta bırakacak mısın?' gibi değerlendirmeleri çok iyi yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili kararımı şimdi açıklamayacağım" dedi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI BENİM İÇİN GURUR OLUR"

"Türkiye vatandaşı olmak için doğru zaman mı? Şu an hazır mısınız?" sorusu üzerine Vincenzo Montella, "Benim için gurur meselesi olur" açıklamasını yaptı.