Montella'ya 'dünya' ayarı! İşte yıllık ücretine yapılan zam

TAHİR KUM - A Millî Takım’ı yıllar sonra grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) götürüp çeyrek final oynatma başarını gösteren, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’ı 3-0 yenerek A Ligi’ne yükselmesini sağlayan teknik direktör Vincenzo Montella’nın yıllık ücretine zam yapıldığı ortaya çıktı.

Dünya Kupası grup elemeleri yolculuğu öncesinde başarılı hocayla haziran ayında masaya oturan TFF, Montella’nın yıllık 1,8 milyon avro olan sözleşmesini 2,2 milyon avroya yükseltirken, mukavele süresini de 2026’dan 2028’e uzattı.

TERİM'İN ÜCRETİNİN YARISIYDI

“Türkiye Futbol Direktörü” ünvanıyla hem A Millî Takım’ın teknik direktörü hem de Türk futbolunun baş danışmanı olarak görev yapan Fatih Terim, yıllık 3,5 milyon avro alıyordu. Montella’nın düne kadar bu ücretin yarısına çalışıyor olması dikkati çekti. Kendisini Türk gibi hissettiğini söyleyen İtalyan teknik adam vatandaşlık almaktan büyük gurur duyacağını söylemişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce de söylediği “Montella’yı Türk vatandaşı yapacağız” sözünü Gürcistan karşılaşmasından sonra da tekrarladı.