Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Montella'ya 'dünya' ayarı! İşte yıllık ücretine yapılan zam

Montella'ya 'dünya' ayarı! İşte yıllık ücretine yapılan zam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Montella&#039;ya &#039;dünya&#039; ayarı! İşte yıllık ücretine yapılan zam
Futbol, Türkiye, Vincenzo Montella, TFF, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF’nin Dünya Kupası elemeleri öncesinde tecrübeli teknik adamın yıllık 1,8 milyon avro olan ücretini 2,2 milyon avroya yükselttiği ortaya çıktı.

TAHİR KUM - A Millî Takım’ı yıllar sonra grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) götürüp çeyrek final oynatma başarını gösteren, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’ı 3-0 yenerek A Ligi’ne yükselmesini sağlayan teknik direktör Vincenzo Montella’nın yıllık ücretine zam yapıldığı ortaya çıktı.

Dünya Kupası grup elemeleri yolculuğu öncesinde başarılı hocayla haziran ayında masaya oturan TFF, Montella’nın yıllık 1,8 milyon avro olan sözleşmesini 2,2 milyon avroya yükseltirken, mukavele süresini de 2026’dan 2028’e uzattı.

TERİM'İN ÜCRETİNİN YARISIYDI

“Türkiye Futbol Direktörü” ünvanıyla hem A Millî Takım’ın teknik direktörü hem de Türk futbolunun baş danışmanı olarak görev yapan Fatih Terim, yıllık 3,5 milyon avro alıyordu. Montella’nın düne kadar bu ücretin yarısına çalışıyor olması dikkati çekti. Kendisini Türk gibi hissettiğini söyleyen İtalyan teknik adam vatandaşlık almaktan büyük gurur duyacağını söylemişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce de söylediği “Montella’yı Türk vatandaşı yapacağız” sözünü Gürcistan karşılaşmasından sonra da tekrarladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Akşam liselerinin kapısına kilit! Kademeli olarak kapatılacakTürklerin zafer haftası! Son iki günde tarih yazdık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türklerin zafer haftası! Son iki günde tarih yazdık - SporTürklerin zafer haftasıLuis Enrique'nin köprücük kemiği kırıldı! PSG'den açıklama, ameliyat olacak - SporLuis Enrique'nin köprücük kemiği kırıldı, ameliyat olacakAli Koç'tan Sadettin Saran'a teklif: “Ben seninle anlaşamam!" - Spor“Ben seninle anlaşamam!"İspanya Milli Takımı Konya'ya iniş yaptı! Lamine Yamal Türkiye'ye geldi - Sporİspanya Milli Takımı Konya'da!Rachid Ghezzal'dan sürpriz imza! Dev kulübe transfer oluyor - SporRachid Ghezzal'dan sürpriz imza! Dev kulübe transfer oluyorTrabzonspor transferi duyurdu: Bouchouari'nin maliyeti belli oldu - SporTrabzonspor transferi duyurdu: Genç oyuncunun maliyeti...
Sonraki Haber Yükleniyor...