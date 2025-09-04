Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Samsunspor'un Konferans Ligi kadrosu: Dakikalar kala UEFA listesine eklendi

Samsunspor'un Konferans Ligi kadrosu: Dakikalar kala UEFA listesine eklendi

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Panathinaikos'a elenen Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, Konferans Ligi kadrosunu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) bildirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni transfer Tanguy Coulibaly'i dakikalar kala listeye dahil etti.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-1’in rövanşında sahasında 0-0 berabere kalarak turnuvadan elenmişti.Konferans Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek olan Karadeniz ekibi, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Samsunspor'un Konferans Ligi kadrosu: Dakikalar kala UEFA listesine eklendi - 1. Resim

COULIBALY SOM ANDA LİSTEDE

Kırmızı-beyazlı ekipte, liste bildirimine dakikalar kala takımdan ayrılan kanat oyuncusu Arbnor Muja'nın yerine yeni transfer Tanguy Coulibaly kadroya eklendi.

YENİ FORVET YETİŞTİRİLEMEDİ

Pafos'a giden forvet Landry Dimata'nınboşluğunu doldurmak için yapılacak transfer, UEFA liste bildirimine yetiştirilemedi.U19 takımına transfer edilen ve şu ana kadar profesyonel olarak sadece 7 dakika mücadele eden Malili forvet Ebrima Ceesay da kadroda yer aldı.

Samsunspor'un Konferans Ligi kadrosu: Dakikalar kala UEFA listesine eklendi - 1. Resim
Landry Dimata

SAMSUNSPOR'UN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ LİSTE

Kaleci: Okan Kocuk, Albert Posiadala, Efe Törüz

Defans: Joe Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift

Orta saha: Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou , Afonso Sousa, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba

Forvet: Marius Mouandilmadji, Ebrima Ceesay

Samsunspor’da listede isimleri yer almasa da, altyapıdan yetişmiş ve 21 yaş altında bulunan Bedirhan Çetin ve Muhammet Ali Özbaskıcı da statü gereği maçlarda oynayabiliyor.

 

