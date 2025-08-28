Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CANLI ANLATIM: Samsunspor-Panathinaikos

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos’u konuk ediyor.

8. dakikada Marius'un ara pasında penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın şutunu kaleci Dragowski güçlükle kurtardı.
17. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası karşısında Mouandilmadji'nin şutunda top direğin solundan auta çıktı.
21. dakikada Zeki'nin sağdan ortasında Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
24. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleciyle karşı karşıya kalan Kiriakopoulos'un şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
38. dakikada Makaumbo'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Musaba'nın şutunu Dragowski, taca çeldi.
42. dakikada Bakasetas'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ioannidis'in şutunda top direğin solundan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle devam ediyor.

SAMSUNSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor avantajı kaçırdı ancak tura uzak değil. Temsilcimiz rövanşta en az 2 farklı galibiyet arayacak. Tek farklı galibiyet elde etmesi durumunda kırmızı beyazlılar maçı uzatmalara taşıyacak.

Beraberlik ve mağlubiyet durumunda tur biletini alan taraf Panathinaikos olacak.

HAKEM VE İLK 11'LER

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Duricic, Ioannidis

