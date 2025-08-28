CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Lausanne karşılaşması

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşıyor.

18. dakikada sağ taraftan topu taşıyan Rafa Silva, çizgiye kadar inip pasını penaltı noktasının gerisindeki Abraham’a aktardı. Abraham’ın şutunda meşin yuvarlak Lausanne savunmasından döndü.

42. dakikada sağ taraftan Taylan’ın ortasında savunmadan seken top ceza sahası sol tarafında Emirhan’ın önünde kaldı. Emirhan pasını, penaltı noktasındaki Rafa Silva’ya aktardı, Silva ise bekletmeden sol çaprazdaki Abraham’a bıraktı. Abraham’ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci Leitca meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada Mouanga'nın savunma arkasına uzun pasında topa hareketlenen Nathan Oyedeji, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğe yaptığı plaseyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Lausanne'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. Beşiktaş'ta Uduokhai, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş turun ilk maçta deplasmanda Lausanne ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş, rövanş mücadelesinde alacağı her galibiyetle adını Konferans Ligi’nin lig aşamasına yazdıracak. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde ise uzatma ve penaltılar turu belirleyecek

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Ndidi, Taylan Bulut, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Butler-Oyedeji, Diakite