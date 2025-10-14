Kayserispor'un değişmeyen kâbusu: 2 sezondur ilk 8 haftalarda kazanamıyor
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Galibiyet hasreti çeken Süper Lig ekibi Kayserispor, 2 sezondur ilk 8 haftada kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar, art arda alınan kötü sonuçlar sonrası Alman çalıştırıcı Markus Gisdol'la yollarını ayırıp, Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, 2025-2026 sezonunda henüz galibiyetle tanışamadı. 8 maçta 5 beraberlik 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 5 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
Galibiyet hasreti çeken Kayserispor, 2024-2025 sezonunun ilk 8 maçında da galip gelememişti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimizsezonun ilk 8 haftasında 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Bu süreçte 8 gol atan Kayserispor, 17 gol yemişti.
2024-2025 sezonunda ilk galibiyetini Hatayspor'u 1-0 yenerek alan Kayserispor, bu sezon 9'uncu hafta mücadelesinde Samsunspor ile sahasındakarşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş