Kayserispor'un değişmeyen kâbusu: 2 sezondur ilk 8 haftalarda kazanamıyor

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, 2025-2026 sezonunda henüz galibiyetle tanışamadı. 8 maçta 5 beraberlik 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 5 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Galibiyet hasreti çeken Kayserispor, 2024-2025 sezonunun ilk 8 maçında da galip gelememişti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimizsezonun ilk 8 haftasında 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Bu süreçte 8 gol atan Kayserispor, 17 gol yemişti.

2024-2025 sezonunda ilk galibiyetini Hatayspor'u 1-0 yenerek alan Kayserispor, bu sezon 9'uncu hafta mücadelesinde Samsunspor ile sahasındakarşılaşacak.