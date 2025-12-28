TÜBİSAD’ın açıkladığı Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksi, 2024’te 5 üzerinden 3,13 oldu. Dijital teknolojilerin kullanımında güçlenme sürerken, ekosistem tarafındaki zayıflık teknolojinin üretim, katma değer ve ihracata yeterince dönüşemediğini ortaya koydu.

ÖMER TEMÜR - TÜBİSAD, Türkiye’nin dijitalleşme karnesini açıkladı.

Bu yılki Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi, 5 üzerinden 3,13 olarak hesaplandı. Endeks, son beş yılda sırasıyla 2,90 - 2,99 - 3,19 - 3,09 - 3,09 olarak hesaplanmıştı.

Endeksin alt göstergelerinin 30’unda iyileşme, 8’inde değişim olmaması, 23’ünde ise gerileme gözlemlendi.

Kullanım bileşeni 3,34’lük endeks değeriyle Türkiye’nin en güçlü alan olmaya devam ederken, ekosistem bileşeni 2,68 ile endeks değeriyle en zayıf alan olarak öne çıkıyor. Bu tablo, Türkiye’nin dijital teknolojileri bireysel, ticari ve kamusal alanlarda etkin biçimde kullandığını ancak bu kullanımın teknoloji üretimine, katma değere ve ihracata yeterince dönüşemediğini gösteriyor.

