Rakka ve Deyrizor terörden arındırıldı, gönüllü dönüşler başladı. Suriyeliler, Kilis’ten ülkelerine geçerken Türkiye’de biriktirdikleri güzel anıları da yanlarında götürüyor.

Rakka ve Deyrizor’daki güvenlik ortamının sağlanmasının ardından, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan devam ediyor.

Gece saatlerinde de süren geçişlerde, sığınmacılar çıkış işlemlerini tamamladıktan sonra yanlarında getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor.

'TÜRKİYE'Yİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Gaziantep'ten gelerek Türkiye'de giyim sektöründe çalıştığını ifade eden Muhammed Ramazan Kurdiye, yıllarını Türkiye'de geçirdiğini söyledi. Türkiye'de güzel hatıralar biriktirdiğini ve birçok şehir gezdiğini dile getiren Kurdiye, Rakka'ya döneceğini ifade etti.

Kurdiye, "Türkiye'de çok güzel yıllarım geçti. Türk arkadaşlarım oldu. İnsanlar çok iyiydi. Şimdi Suriye'ye dönüp ülkemin farklı şehirlerini gezeceğim. Suriye'yi seviyorum ama Türkiye'yi daha çok seviyorum" diye konuştu.

Gönüllü dönüş yapan bir diğer sığınmacı Ahmet Bereket ise Deyrizor'a gideceğini belirterek, Türkiye'de geçirdiği yılların kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti. Bereket, Türkiye'de birçok şehri gezdiğini ve burada güzel hatıralar biriktirdiğini söyledi.

