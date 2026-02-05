Eğitimden kısa kısa! MEB’den öğrencilere dijital destek
MEB’in yapay zekâ destekli platformu MEBİ’ye “Zinde Kal” modülü eklendi. Öğrencilerin sadece ders başarısı değil, zihinsel ve fiziksel iyi oluşu da desteklenecek.
>> Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli bireysel öğrenme platformu “MEBİ”, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel iyi oluşlarını destekleyen “Zinde Kal” modülünü kullanıma sundu.
>> İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik 26 Nisan’da gerçekleştirilecek sınava başvurular, 9 Şubat-11 Mart tarihlerinde yapılacak.
>> Garanti BBVA’dan gençlere yönelik yeni fikir yarışması: Fikrinle Parla... Yarışma, 1. takıma 220.000 TL , 2. takıma 160.000 TL, 3. takıma 120.000 TL olmak üzere, ilk üç takım için toplam 500 bin TL ödül ve ayrıca birinci olan takıma BBVA Madrid ofis ziyareti fırsatı sunuyor.