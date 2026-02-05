MEB’in yapay zekâ destekli platformu MEBİ’ye “Zinde Kal” modülü eklendi. Öğrencilerin sadece ders başarısı değil, zihinsel ve fiziksel iyi oluşu da desteklenecek.

>> Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli bireysel öğrenme platformu “MEBİ”, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel iyi oluşlarını destekleyen “Zinde Kal” modülünü kullanıma sundu.

Eğitimden kısa kısa! MEB’den öğrencilere dijital destek

>> İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik 26 Nisan’da gerçekleştirilecek sınava başvurular, 9 Şubat-11 Mart tarihlerinde yapılacak.

>> Garanti BBVA’dan gençlere yönelik yeni fikir yarışması: Fikrinle Parla... Yarışma, 1. takıma 220.000 TL , 2. takıma 160.000 TL, 3. takıma 120.000 TL olmak üzere, ilk üç takım için toplam 500 bin TL ödül ve ayrıca birinci olan takıma BBVA Madrid ofis ziyareti fırsatı sunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası