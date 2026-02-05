Fizik, kimya, biyoloji, matematik… Temel bilimlerde alarm zilleri çalıyor. Prof. Dr. Alper Kesten, son yıllarda öğrencilerin bu alanlardan uzaklaştığına dikkat çekti.

Mahmut Özay- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, son yıllarda fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel alanlarda yaşanan düşüşe dikkat çekti.

Alper Kesten “Günümüzde fen bilimleri herkesin ilgisinin üzerinde olması gereken bir alan. Ne yazık ki son yıllarda fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel alanlarda ülkemizde bir düşüş grafiği izleniyor. Öğrencilere fen bilimlerini sevdirebilmek için, bilimin hayatın her alanında var olduğunu göstermek ve bunu öğrencilerin anlayabileceği sade bir dille yapmak gerekiyor. Öğretmenlerimizin akademisyenlerle bir araya gelerek uygulamaları sınıfa taşıması son derece kıymetli” dedi.

