Türk bilim insanının yapay zekâ hamlesi dünyada ses getirdi. Tüp bebekte rahim duvarını yapay zekâ ile analiz eden Prof. Dr. Gökalp Öner, Nobel’li isimlerin de yer aldığı Sigma Xi’ye tam üye oldu.

Ziyneti Kocabıyık-Tüp bebekte yapay zekâ alanında makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları alanlarında bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Gökalp Öner, dünya çapında bilinen bilimsel bir onur ve araştırma topluluğu olan Sigma Xi’ye tam üye olarak kabul edildi.

Prof. Dr. Öner, özellikle dünyada ilk kez rahim duvarının (endometrium) yapay zekâ destekli olarak değerlendirilmesi üzerine yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Sigma Xi tarafından davet edildi.

Bu çalışmalar, tüp bebek tedavilerinde kişiselleştirilmiş yaklaşım ve gebelik başarısının artırılması açısından önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

ABD’de Cornell Üniversitesinin bünyesinde kurulan Sigma Xi, akademisyenlerin araştırma yetkinliklerini geliştirmeyi ve yeni araştırmacıların yetişmesini teşvik etmeyi amaçlayan saygın bir bilimsel kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Derneğin üyeleri arasında Albert Einstein, Enrico Fermi ve Richard Feynman’ın da aralarında bulunduğu 200’den fazla Nobel ödüllü bilim adamı yer alıyor.

