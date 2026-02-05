S. Arabistan ve Mısır ziyaretleri İsrail’de alarm zillerini çaldırdı. İsrail basını, “Erdoğan, S. Arabistan’dan Mısır’a geçti. Yeni bir üçlü ittifak mı doğuyor? İsrail dikkatli olmalı” yorumlarını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a gerçekleştirdiği ziyaret İsrail’de alarm zillerinin çalınmasına yol açtı.

Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, “Orta Doğu Zirvesi: Türkiye güney arenada etkisini genişletiyor” başlıklı haberinde “Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kritik bir döneme denk geliyor. Kahire’de devam etmesi beklenen bu ziyaretle Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ı kapsayan üçlü bir güvenlik ekseni kurulabilir. Liderlerin gündeminde güvenlik problemleri karşısında bölgesel koordinasyon yer alacaktır” ifadesini kullandı.

İsrail medyasından Makorrishon ise ziyareti “Erdoğan’dan geniş çaplı diplomatik hamle” başlığıyla duyururken, “Suudi Arabistan ile Pakistan arasında kurulacak karşılıklı savunma ittifakına Ankara katılmayacağını söylemişti. Fakat Erdoğan’ın buradan Kahire’ye geçmesi ‘Yeni bir üçlü ittifak mı doğuyor?’ sorusunu gündeme getirdi. İsrail, bütün bu ihtimallere karşı öngörülüleri yapmalı ve hazırlıklı olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası