Kalp krizi ve felç riskini düşürmenin yolu sofradan geçiyor. 30 yıl süren dev araştırma, et yerine baklagil ve kuruyemiş tercih edenlerin kalbini koruduğunu ortaya koydu.

Kalp sağlığını korumada beslenmenin rolü büyük. Bu konuda yapılan en son ve en büyük araştırmalardan biri, Harvard destekli yaklaşık 200 binden fazla kişi üzerinde ve 30 yıl boyunca yürütülen çalışma.

American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kalp dostu beslenmenin şifresi bitkisel proteinlerde gizli.

Bu çalışmaya göre bitkisel protein ağırlıklı beslenenlerde kalp-damar hastalığı riski yüzde 19 daha düşük; koroner kalp hastalığı riski yüzde 27 daha düşük bulundu.

Yine aynı çalışmaya göre kırmızı ve işlenmiş et yerine bitkisel protein tüketenlerde felç riski de azalıyor. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek gibi kuru baklagiller, ceviz, fındık ve badem gibi sert kabuklu yemişler, bulgur ve kinoa gibi tam tahıllar en iyi bitkisel protein kaynaklarıdır. Hayvansal protein kaynaklarına göre ne kolesterol, ne doymuş yağ ne de trans yağ içermedikleri için kalp dostu olarak kabul edilirler.

