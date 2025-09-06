Trabzonspor, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu! Transferin detayları KAP'a bildirildi
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Beşiktaş'tan Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Trabzonspor, Beşiktaş'ta istenilen katkıyı veremeyen ve yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Muçi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Bordo mavililer, Arnavut futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
MALİYETİ KAP'A BİLDİRİLDİ
Trabzonspor, Muçi için 3 taksitte 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon euro olarak açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir." denildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 61 maçta süre bulan Ernest Muçi, 11 gol atıp 4 de asist yaptı.