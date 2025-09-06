Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu! Transferin detayları KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu! Transferin detayları KAP'a bildirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu! Transferin detayları KAP&#039;a bildirildi
Trabzonspor, Beşiktaş, Transfer, Kiralama, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Beşiktaş'tan Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Trabzonspor, Beşiktaş'ta istenilen katkıyı veremeyen ve yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Muçi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Bordo mavililer, Arnavut futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

MALİYETİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, Muçi için 3 taksitte 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon euro olarak açıklandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir." denildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında 61 maçta süre bulan Ernest Muçi, 11 gol atıp 4 de asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları final maçı için geri sayım başladı!Kargo gemisi ve tekne çarpıştı! Mürettebat denizde kayboldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Volkan Demirel'den olay paylaşım! Tek kelimelik notu dikkat çekti - SporVolkan Demirel'den olay paylaşım! Tek kelimelik not dikkat çektiFenerbahçe'ye yeni transferinden büyük şok! Bir anda kendini yere bıraktı - SporFenerbahçe'ye yeni transferinden büyük şok!Tarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış! 13 ülkeden 99 sporcu ter döküyor - SporTarihî Yarımada’da heyecan dolu yarışBir dönem Süper Lig'i sallıyorlardı! Erdoğan'a mektup yazdılar, kasaba bile 8 milyon TL borçları var - SporErdoğan'a mektup yazdılar! Kasaba bile borç varBeşiktaş, Cengiz Ünder'de mutlu sona ulaştı! Sırada Salih Özcan ve Laporte var - SporCengiz'de mutlu son! Sırada Salih ve Laporte varFenerbahçe'de ayrılık: Genç isim Devler Ligi'nde oynayacak - SporFenerbahçe'de ayrılık: Genç isim Devler Ligi'nde oynayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...