Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta 11'inci imza! Yeni transfer resmen açıklandı

Beşiktaş'ta 11'inci imza! Yeni transfer resmen açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta 11&#039;inci imza! Yeni transfer resmen açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş; David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Cengiz Ünder'in ardından bir transfer daha gerçekleştirdi. Kayserispor, takım kaptanı Gökhan Sazdağı'nın siyah-beyazlı formayı giyeceğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp de transferi duyurdu.

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Beşiktaş'ta takviyeler devam ediyor. Son olarak Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil oldu. Yeni transfer, 2 kulüp tarafından açıklandı. 

Beşiktaş'ta 11'inci imza! Yeni transfer resmen açıklandı - 1. Resim

"ŞANLI ARMAMIZ ADINA VERDİĞİ EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kayserispor'un transfer açıklaması şöyle:

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.
 
Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. 

Her şey için teşekkürler!"

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Gökhan Sazdağı’na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta 11'inci imza! Yeni transfer resmen açıklandı - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde heyecanlandıran keşif! "İnanılmaz bir tarihle karşı karşıya kaldık"İnci Taneleri ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi merakla bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstikrarın böylesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 25 yılda 23'er teknik adam çalıştı - Sporİstikrarın böylesi! Beşiktaş ve F.Bahçe'de şaşırtan rakamHerkes bu videoyu konuşuyor! Beşiktaş paylaştı: Cengiz Ünder'in itirafı olay oldu - SporBeşiktaş paylaştı: Cengiz'in itirafı olay olduThierry Henry duyurdu! Zidane'ın yeni görevi: Bunu seen de biliyorsun - SporHenry duyurdu! Zidane'ın yeni görevi: Sen de biliyorsunSadettin Saran'dan Tedesco açıklaması: Aykut Kocaman ve Volkan Demirel itirafı! "Kazandığımız günün akşamı..." - SporTedesco çıkışı: Kazandığımız günün akşamı...Türk boksör Gizem Özer, Dünya Şampiyonası'ndan elendi! Nedenine kimse inanamadı... - SporNedenine kimse inanamadı! "Şoku atlatamadık"Dünya şampiyonu Mete Gazoz'dan beklenmedik veda - SporDünya şampiyonu Mete Gazoz'dan beklenmedik veda
Sonraki Haber Yükleniyor...