Beşiktaş'ta 11'inci imza! Yeni transfer resmen açıklandı

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Beşiktaş'ta takviyeler devam ediyor. Son olarak Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil oldu. Yeni transfer, 2 kulüp tarafından açıklandı.

"ŞANLI ARMAMIZ ADINA VERDİĞİ EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kayserispor'un transfer açıklaması şöyle:

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.



Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!"

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Gökhan Sazdağı’na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.