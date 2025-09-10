Beşiktaş'ta transfer ve ayrılık! Sergen Yalçın kararını verdi

Siyah-beyazlıların, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nın transfer edilmesinin ardından Jonas Svensson'la yollarını ayırması bekleniyor. Beşiktaş'ın sağ bek bölgesinde bu sezon Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı görev yapacak.

SÜPER LİG'DEN 2 TALİP

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki Norveçli sağ beke, Antalyaspor'un yanı sıra Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor da talip oldu.

5 MAÇTA BİR ASİST

Ocak 2024'te Beşiktaş'a imza atan ve güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen Svensson, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar 5 maçta forma giydi ve bir asist yaptı.