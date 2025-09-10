Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta transfer ve ayrılık! Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş'ta transfer ve ayrılık! Sergen Yalçın kararını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta transfer ve ayrılık! Sergen Yalçın kararını verdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz transfer döneminin son günlerini de hareketli geçiren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nın imzası sonrası Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yolarını ayırmayı planlıyor.

Siyah-beyazlıların, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nın transfer edilmesinin ardından Jonas Svensson'la yollarını ayırması bekleniyor. Beşiktaş'ın sağ bek bölgesinde bu sezon Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı görev yapacak.

SÜPER LİG'DEN 2 TALİP

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki Norveçli sağ beke, Antalyaspor'un yanı sıra Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor da talip oldu.

Beşiktaş'ta transfer ve ayrılık! Sergen Yalçın kararını verdi - 1. Resim

5 MAÇTA BİR ASİST

Ocak 2024'te Beşiktaş'a imza atan ve güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen Svensson, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar 5 maçta forma giydi ve bir asist yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2025 DGS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlkay Gündoğan için İngiltere'den transfer açıklaması! Sözleşmedeki detay ortaya çıktı - Sporİlkay için İngiltere'den itiraf! İşte sözleşmedeki detay...Fenerbahçe'ye 19 gün önce gelmişti! Meksika, Edson Alvarez'in sakatlığını açıkladı - SporYıldız oyuncunun sakatlığını Meksika açıkladıOkan Buruk'un zor kararı! Eyüpspor maçı öncesi gözler 3 oyuncuya çevrildi - SporEyüp maçı öncesi gözler 3 oyuncuya çevrildiTrabzonspor, Onana'ya kavuşuyor! Fenerbahçe maçında oynayacak mı? - SporTrabzonspor, Onana'ya kavuşuyor: Geliş tarihi belli olduVictor Osimhen'den Galatasaray'ı sevindiren haber: İsterse o maçta oynayabilir - SporOsimhen'den Galatasaray'ı sevindiren haberAthletic Bilbao, Beşiktaş'ın Laporte transferine taş koydu! Yeni sağ bekle anlaşma sağlandı - SporBeşiktaş'ın Laporte transferine taş koydular
Sonraki Haber Yükleniyor...