Beşiktaş'ta transfer ve ayrılık! Sergen Yalçın kararını verdi
Yaz transfer döneminin son günlerini de hareketli geçiren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nın imzası sonrası Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yolarını ayırmayı planlıyor.
Siyah-beyazlıların, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nın transfer edilmesinin ardından Jonas Svensson'la yollarını ayırması bekleniyor. Beşiktaş'ın sağ bek bölgesinde bu sezon Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı görev yapacak.
SÜPER LİG'DEN 2 TALİP
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki Norveçli sağ beke, Antalyaspor'un yanı sıra Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor da talip oldu.
5 MAÇTA BİR ASİST
Ocak 2024'te Beşiktaş'a imza atan ve güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen Svensson, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar 5 maçta forma giydi ve bir asist yaptı.
