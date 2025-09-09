Beşiktaş imzaya doymuyor! Anlaşma tamam: 11'inci transfer yolda!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon Galatasaray'ın 33 puan gerisinde 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş, son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak için yepyeni bir kadro kurdu. Serdal Adalı başkanlığındaki siyah-beyazlı kulüp, yaz transfer döneminin son günlerini de hareketli geçiriyor.

YENİ SAĞ BEK

Sağ bek, sol bek, ön libero, merkez orta saha, sağ kanat, sol kanat ve santrfor bölgelerine transfer yapan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunmanın sağı için bir takviye daha yapıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; siyah-beyazlılar, Gökhan Sazdağı transferi için Kayserispor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, resmi sözleşme işlemleri için İstanbul’a davet edildi.

30 MAÇTA 4 ASİST

Güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olan futbolcu, Temmuz 2021'den bu yana Kayserispor'da mücadele ediyor. Gökhan Sazdağı, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.