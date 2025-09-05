Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'a "evet" dedi! Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı

Beşiktaş'a "evet" dedi! Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkabnlığındaki yönetim, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne da veda edilmesi sonrası Ole Gunnar Solskjaer'in yerine teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmişti. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak Kasımpaşa'da görev yapan ismi ekibine dahil etti.

Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın ekibine yeni bir isim dahil oldu.

HT Spor'da yer alan habere göre; son olarak Kasımpaşa'da görev yapan Erol Ayçiçek, "kaleci antrenörü" olarak deneyimli teknik adamınekibine katıldı.

Beşiktaş'a

Erol Ayçiçek'in, Beşiktaş'ın 5 Eylül Cuma akşamı gerçekleştireceği antrenmana katılacağı belirtildi.

