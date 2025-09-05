Beşiktaş'a "evet" dedi! Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkabnlığındaki yönetim, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne da veda edilmesi sonrası Ole Gunnar Solskjaer'in yerine teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmişti. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak Kasımpaşa'da görev yapan ismi ekibine dahil etti.
Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın ekibine yeni bir isim dahil oldu.
HT Spor'da yer alan habere göre; son olarak Kasımpaşa'da görev yapan Erol Ayçiçek, "kaleci antrenörü" olarak deneyimli teknik adamınekibine katıldı.
Erol Ayçiçek'in, Beşiktaş'ın 5 Eylül Cuma akşamı gerçekleştireceği antrenmana katılacağı belirtildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş