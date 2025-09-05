Arroyo gerçeği! Independiente, Beşiktaş'tan yüzde 50'yi almadı

Beşiktaş'a imza attığıgünden beri büyük beklentiolan Keny Arroyo, Süper Lig'de adından söz ettirecek bir performans sergileyemedi. 19 yaşındaki sağ kanat, Brezilya Ligi temsilcisi Cruzeiro'ya gönderildi. Siyah-beyazlılar, Şubat 2025'te Arroyo'yu kadrosuna katarken genç yeteneğin bonservisinin yarısını Independiente'den almıştı. Kolombiya kulübü, futbolcunun haklarından vazgeçmedi.

BONSERV İ S İ N Y Ü ZDE 50'S İ N İ EL İ NDE TUTUYOR

Ajansspor'un Ecuagol'den aktardığıhabere göre;Independiente, Beşiktaş'ın Arroyo'yu Cruzeiro'ya 8 milyon euroya satmasına rağmen bu transferden herhangi bir gelir sağlamadı. Kulüp, alacaklarını talep etmeme kararı aldı ve oyuncunun haklarının yüzde 50'sini elinde tutmaya devam etti.

BE Şİ KTA Ş PERFORMANSI

Siyah-beyazlıformayla 14 resmi maça çıkan Keny Arroyo, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Genç futbolcu, toplam 349 dakika süre aldı.