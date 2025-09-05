Arroyo gerçeği! Independiente, Beşiktaş'tan yüzde 50'yi almadı
Beşiktaş'ın Şubat 2025'te 5,6 milyon euroya Independiente'den transfer ettiği Keny Arroyo, geçtiğimiz günlerde 8 milyon Euro bonservis karşılığında Cruzeiro'ya gitti. Siyah-beyazlı ekibe oyuncuyu gönderirken bonservisin yüzde 50'sini elinde tutan Independiente'nin, Beşiktaş'ın elde ettiği gelirin yarısını almadığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'a imza attığıgünden beri büyük beklentiolan Keny Arroyo, Süper Lig'de adından söz ettirecek bir performans sergileyemedi. 19 yaşındaki sağ kanat, Brezilya Ligi temsilcisi Cruzeiro'ya gönderildi. Siyah-beyazlılar, Şubat 2025'te Arroyo'yu kadrosuna katarken genç yeteneğin bonservisinin yarısını Independiente'den almıştı. Kolombiya kulübü, futbolcunun haklarından vazgeçmedi.
BONSERVİSİN YÜZDE 50'SİNİ ELİNDE TUTUYOR
Ajansspor'un Ecuagol'den aktardığıhabere göre;Independiente, Beşiktaş'ın Arroyo'yu Cruzeiro'ya 8 milyon euroya satmasına rağmen bu transferden herhangi bir gelir sağlamadı. Kulüp, alacaklarını talep etmeme kararı aldı ve oyuncunun haklarının yüzde 50'sini elinde tutmaya devam etti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Siyah-beyazlıformayla 14 resmi maça çıkan Keny Arroyo, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Genç futbolcu, toplam 349 dakika süre aldı.