Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sergen Yalçın istedi, Kartal oluyor! Cengiz Ünder'den büyük fedakarlık

Sergen Yalçın istedi, Kartal oluyor! Cengiz Ünder'den büyük fedakarlık

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ole Gunnar Soksjaer'in yerine göreve gelen Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi çok istediği milli futbolcunun, transferin gerçekleşmesi için fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Uzun süredir sol kanat takviyesi için çalışmalar yapan Beşiktaş, Cengiz Ünder için harekete geçti.Geçtiğimizsezontransferi taraftar tepkisi sebebiyle gerçekleşmeyen 28 yaşındaki oyuncu da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.

Sergen Yalçın istedi, Kartal oluyor! Cengiz Ünder'den büyük fedakarlık - 1. Resim

FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF GİDECEK

Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen,güncelpiyasa değeri 7,5 milyon euro olan oyuncunun menajeri, Beşiktaş ile görüşmeleri sürdürüyor.

Milli kanat oyuncusu ile anlaşmaya yakın olan siyah-beyazlı kulübün, Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifisunmaya hazırlandığıöğrenildi.

Sergen Yalçın istedi, Kartal oluyor! Cengiz Ünder'den büyük fedakarlık - 2. Resim

Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Cengiz Ünder'in,Beşiktaş formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Resimli Cuma Mesajları 5 Eylül 2025: En yeni, hadisli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajlarıİstanbul'da karavan kararı! Artık her buldukları yere park edemeyecekler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'da Edin Visca sürprizi! Süper Lig'den tam 6 talip var - SporTrabzonspor'da Visca sürprizi! Süper Lig'den tam 6 talip varFenerbahçe'de acı gerçek! Kadroya giremiyor, teklif gelmiyor - Spor'Nereden nereye' dedirtti! Kadroya giremiyor, teklif almıyorHerkes hareketsiz kaldı, kameraman bile yere yattı! Maçta büyük panik: O anlar kamerada - SporHerkes hareketsiz kaldı, kameraman bile yere yattıCarvajal'dan Rodri açıklaması: Real Madrid'e mi geliyor? - SporCarvajal'dan Rodri açıklaması: Real Madrid'e mi geliyor?Liverpool'a imza atan Alexander Isak'tan taraftarları üzecek karar - SporLiverpool'a imza atan Alexander Isak'tan taraftarları üzecek kararYıllık 100 milyon euro teklif ettiler! Lewandowski kararını verdi - SporYıllık 100 milyon euro önerdiler! Lewandowski kararını verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...