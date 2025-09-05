Sergen Yalçın istedi, Kartal oluyor! Cengiz Ünder'den büyük fedakarlık
Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ole Gunnar Soksjaer'in yerine göreve gelen Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi çok istediği milli futbolcunun, transferin gerçekleşmesi için fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Uzun süredir sol kanat takviyesi için çalışmalar yapan Beşiktaş, Cengiz Ünder için harekete geçti.Geçtiğimizsezontransferi taraftar tepkisi sebebiyle gerçekleşmeyen 28 yaşındaki oyuncu da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.
FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF GİDECEK
Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen,güncelpiyasa değeri 7,5 milyon euro olan oyuncunun menajeri, Beşiktaş ile görüşmeleri sürdürüyor.
Milli kanat oyuncusu ile anlaşmaya yakın olan siyah-beyazlı kulübün, Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifisunmaya hazırlandığıöğrenildi.
Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Cengiz Ünder'in,Beşiktaş formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı.
