Cam devine ağır fatura! Rekabet Kurulu, Şişecam'a 3.1 milyar lira ceza kesti

Cam devine ağır fatura! Rekabet Kurulu, Şişecam’a 3.1 milyar lira ceza kesti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Cam devine ağır fatura! Rekabet Kurulu, Şişecam’a 3.1 milyar lira ceza kesti
Rekabet Kurulu, Şişecam, Ceza, İdari Para Cezası, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rekabet Kurulu, cam sektörüne büyük bir ceza kesti. Şişecam ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri’ne 3 milyar 154 milyon lira, Karacalar Nakliyat’a ise 1,9 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul, şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti. Şişecam, cezaya ilişkin yasal sürecin başlatılacağını açıkladı.

Rekabet Kurulu, piyasanın dengesini bozduğu tespit edilen firmalara milyarlarca liralık ceza kesti. Kararda, rekabeti kısıtlayan uygulamalar ve fiyat manipülasyonları belirleyici oldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, taahhüt paketinin ilgili maddelerinde yer alan "işlenmemiş düz cam alımlarının sınırlandırılması" ve “işlenmemiş cam ürünlerinin alımlarının sınırlandırılmasına yönelik taahhüt maddelerini işlevsiz hale getirebilecek her türlü işlemden kaçınılmasına" ilişkin yükümlülüğe aykırı hareket edildiği tespit edildi.

Bu nedenlerle ŞİŞECAM ile iştiraki Çevre Sistemleri'nden oluşan ekonomik bütünlüğe 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere kararın gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

"HASSAS BİLGİ DEĞİŞİMİ"

Çevre sistemleri ve Karacalar'ın cam kırığı fiyatlarını tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge veya müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği belirlendi.

Kurul, ilgili kanun çerçevesinde Çevre Sistemleri'ne idari para cezası verilmemesine, Karacalar'a ise 1 milyon 947 bin 469,47 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Söz konusu bu karar, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

ŞİŞECAM DAVA AÇACAK

ŞİŞECAM'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu tarafından şirket için öngörülen ceza tutarının yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 2 milyar 365 milyon 992 bin 915,75 lira olarak ödenmesi değerlendirilecektir. Şirketin söz konusu karara ve cezaya ilişkin yasal haklarını saklı tutmakta olup gerekli yasal girişimlerde de bulunulacaktır.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

