Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Trabzonspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Abdullah Avcı ile ilgili Süper Lig'e geri dönüş iddiası ortaya atıldı.

8 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

61saat'in haberine göre; Konyaspor yönetimi, Süper Lig’de çıktığı 8 maçı da kazanamayan Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın yerine deneyimli isim Abdullah Avcı ile temasa geçti.

Ligde haftalardır galibiyete hasret olan Konyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Türkiye Kupası'nda 3 galibiyeti bulunan 45 yaşındaki çalıştırıcı, ligde henüz 3 puan sevinci yaşayamadı.

Çağdaş Atan

SON OLARAK TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRDI

62 yaşındaki Abdullah Avcı, Süper Lig'de en son 2023-2024 sezonunda Trabzonspor’u çalıştırmıştı.

