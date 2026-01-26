Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medyada maruz kaldığı 'kusursuzluk algısına' dikkat çekerek, "Çocuklarımızı çevrim içi platformların bu görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların çevrim içi platformlarda karşı karşıya kaldığı risklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş, çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimini tehdit eden dijital içeriklere karşı yeni bir sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Göktaş, sosyal medyada sürekli olarak 'kusursuz' yüzler, bedenler ve hayatların ön plana çıkarıldığını belirterek, bu durumun çocuklar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu vurguladı.

"HER ÇOCUK EŞSİZ VE DEĞERLİ"

Bakan Göktaş, bu algının, çocukların kendilerini yetersiz hissetmelerine ve oldukları hâliyle kabul görmediklerini düşünmelerine neden olabildiğini ifade etti.

Her çocuğun eşsiz ve değerli olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, çevrim içi platformlarda fark edilmesi zor ancak uzun vadede derin etkiler bırakan risklerin bulunduğunu belirtti ve bu risklere karşı çocukları korumayı amaçlayan yeni sosyal medya düzenlemesinin uygulanacağını duyurdu.

"HEP BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Bakan Göktaş, açıklamasında ailelere ve topluma da çağrıda bulunarak, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir ortamda büyüyebilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. “Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte hareket etmeliyiz” mesajını verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası