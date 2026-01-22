Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların suça sürüklenmesini önlemek maksadıyla oluşturulan Sosyal Risk Haritalarının pilot uygulamalarının tamamlandığını açıkladı.

Esma Altın / ANKARA - Meclis Araştırma Komisyonunun yedinci toplantısında konuşan Bakan Göktaş “Muhtemel tehditleri bütüncül bir yaklaşımla takip ediyoruz. Sahada erken uyarı dönemini başlattık. Ergenlerde öfke eşiği düştü. Küçük anlaşmazlıklar hızla şiddete dönüşüyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 548 bin site engellendi! Yasa dışı bahise büyük darbe

DSÖ verilerine göre her yıl 15-29 yaş grubunda yaklaşık 193 bin genç şiddet sebebiyle hayatını kaybediyor. Sokak çeteleri arttı. Çocuklar sosyal medya üzerinden tespit edilip para teklifleriyle çetelere düşüyor. Onları bu mecraların kötü yönünden koruyamazsak yanlış yoldayız” ifadelerini kullandı. Göktaş, medya yöneticilerinden içerik üreticilerine kadar herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin önemine işaret etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası