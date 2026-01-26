Samsun’da polis ve bekçilere sosyal medya üzerinden hakaret eden kadın, tutuklandı. "Tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın “Aldığım alkolün de etkisiyle görüntü paylaştım. Pişmanım" dedi.

Samsun’un Atakum ilçesinde sosyal medya üzerinden "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diyerek polİs ve bekçilere hakaret eden 24 yaşındaki İ.K., gözaltına alındı.

Sosyal medyada polise hakarete kelepçe! 19 suç kaydı çıktı

"TEHDİT" SUÇUNDAN HAPİS CEZASI VARMIŞ

Genç kadın hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Genç kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada polise hakarete kelepçe! 19 suç kaydı çıktı

“PİŞMANIM”

19 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli İ.K., "Polislerin 5 ay hapis cezamdan dolayı beni aradıklarını öğrenince aldığım alkolün de etkisiyle görüntü paylaştım. Pişmanım" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası