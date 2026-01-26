Sosyal medyada polise hakarete kelepçe! 19 suç kaydı çıktı
Samsun’da polis ve bekçilere sosyal medya üzerinden hakaret eden kadın, tutuklandı. "Tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın “Aldığım alkolün de etkisiyle görüntü paylaştım. Pişmanım" dedi.
- Samsun'da İ.K. isimli kadın, sosyal medyadan "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diyerek polise hakaret etti.
- Gözaltına alınan İ.K. hakkında "görevli memura hakaret"ten soruşturma başlatıldı.
- Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Ancak "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
- Kesinleşmiş ceza nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Şüphelinin 19 suç kaydı bulunduğu ve pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.
Samsun’un Atakum ilçesinde sosyal medya üzerinden "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diyerek polİs ve bekçilere hakaret eden 24 yaşındaki İ.K., gözaltına alındı.
"TEHDİT" SUÇUNDAN HAPİS CEZASI VARMIŞ
Genç kadın hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Genç kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“PİŞMANIM”
19 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli İ.K., "Polislerin 5 ay hapis cezamdan dolayı beni aradıklarını öğrenince aldığım alkolün de etkisiyle görüntü paylaştım. Pişmanım" dedi.