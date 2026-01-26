UEDAŞ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 27 ocak Salı günü Bursa'nın Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önlem alması tavsiye ediliyor.

UEDAŞ'ın resmi web sitesinde yer alan bilgilerle beraber Bursa'da gerçekleşecek elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağı ve ne zaman geleceğine dair detaylar belli oldu. Vatandaşların güncel bilgileri yakından takip etmeleri öneriliyor.

27 OCAK BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

27 Ocak'ta Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde elektrikler kademeli olarak verilecektir.

Gemlik'te kesici değişimi, abone bağlama ve talep açma - kesme kapsamında elektrikler gün içinde gelecektir. Öte yandan Gürsu'da abone bağlama nedeniyle 13.00 - 14.00 arasında kesinti yaşanacaktır. İnegöl'de ise AG hat bakımı gerekçe gösterilerek 27 Ocak Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında enerji verilmeyecek.

