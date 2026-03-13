Tokat’ın Niksar ilçesinde gece saatlerinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı saat 03.35’te kaydedildi. Korkutan depremin ardından vatandaşlar ''Tokat deprem bölgesi mi, Tokat'ta diri fay hattı var mı?'' sorusunun cevabına yöneldi.

Tokat depremi sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ana kadar ciddi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını belirtti. Bakan Çiftçi, ilgili ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğünü ve gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Peki, Tokat deprem bölgesi mi, Tokat'ta diri fay hattı var mı?

Tokat deprem bölgesi mi, Tokatta diri fay hattı var mı? Naci Görür 3 il için uyarı yapmıştı

TOKAT DEPREM BÖLGESİ Mİ?

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan “Fay Üzerinde Yaşayan İllerimiz: Tokat Raporu”na göre Tokat deprem riski yüksek iller arasında yer alıyor.

Yer bilimciler depremlerin etkisinin yalnızca büyüklüğe bağlı olmadığını, zeminin yapısı ve yerleşim alanlarının özelliklerinin de hasar üzerinde belirleyici olduğunu ifade ediyor. Bilhassa zemin özellikleri zayıf olan bölgelerde deprem dalgalarının etkisinin daha güçlü hissedilebildiği belirtiliyor.

TOKAT’TA DİRİ FAY HATTI VAR MI?

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Tokat Raporu'nda Tokat ve çevresinde aktif fay hatları bulunduğunu belirtti.

Faylar arasında Türkiye’nin en önemli fay sistemlerinden biri olan Kuzey Anadolu Fayı da yer alıyor. KAF fay hattı Tokat’ın kuzeyine yakın bölgelerden geçerken tarih boyunca büyük depremler üretmiş olmasıyla da bilinir.

Tokat kent merkezinin kuzeyinden geçtiği de belirtilen Almus Fayı da önemli bir diri fay olarak raporda belirtildi. Fayın uzunluğunun yaklaşık 70 kilometreye ulaştığı ve potansiyel olarak yüzey faylanması oluşturabilecek özelliklere sahip olduğu da ifade edilidi. Öte yandan Tokat çevresinde Ezinepazarı Fayı ve Gökçe Fayı gibi diğer aktif fayların da bulunduğu biliniyor.

NACİ GÖRÜR’DEN DEPREM UYARISI

Deprem bilimci Naci Görür son günlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılara dikkat çekerek bazı iller için değerlendirmelerde bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Denizli, Konya ve Kahramanmaraş çevresindeki fay hatlarına dikkat çekti.

Görür belirtilen bölgelerdeki fayların farklı tektonik özelliklere sahip olduğunu ve bazı fayların daha yüksek deprem potansiyeline sahip olabileceğini de iletti.

