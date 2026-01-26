İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek (27 Ocak BEDAŞ kesinti listesi)
İstanbul'un Anadolu yakasında 24 ilçeyi kapsayan planlı elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yayımlanan 27 Ocak tarihli kesinti listesine göre, bazı bölgelerde elektrik kesintisi 8 saate kadar sürecek.
İstanbul Avrupa yakasında 27 Ocak 2026 Salı günü için elektrik kesintisi yaşanıyor. 24 ilçeyi kapsayan kesintilerde bazı mahalleler 8 saat boyunca karanlığa gömülecek. Vatandaşlar, kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleleri merak ederken, BEDAŞ'tan yapılacak açıklamada çalışmaların bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği paylaşıldı.
27 İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
27 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında; Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Küçükçekmece, Fatih, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Şişli, Kağıthane ve Zeytinburnu yer alıyor. Kesintilerin kademeleri olarak verilmesi bekleniyor.
BEDAŞ'ın planlı kesinti takvimine bakıldığında; genellikle çalışmalar sabah 09:00'da başlayacak ve duruma göre 17:00 ile 18:00 saatleri arasında sona erecek. Kesinti süreleri sokaklara göre farklılık gösterebilmektedir.
İşte 27 Ocak İstanbul'da gerçekleşecek elektrik kesintisi...
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi
27 Ocak İstanbul elektrik kesinti listesi