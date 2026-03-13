Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte en güzel ve resimli Cuma mesajları yeniden gündeme geldi. Sevdiklerine dua ve iyi dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilecekleri anlamlı Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, Ramazan'ın son cumasında sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz hayırlı cumalar sözleri...

İslam dünyası için haftanın en mübarek günü olarak kabul edilen Cuma günü öncesinde, kısa, anlamlı ve dualı Cuma mesajları yoğun şekilde paylaşılıyor. Özellikle WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlarda paylaşılan resimli Cuma mesajları araştırılıyor.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!

Dualarınızın kabul olduğu, gönlünüzün huzurla dolduğu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

En güzel ve resimli Cuma mesajları! 13 Mart 2026 kısa, dualı, anlamlı Hayırlı Cumalar sözleri

Rabbim kalbinize huzur, sofranıza bereket, ömrünüze sağlık versin. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi, gönlümüzdeki güzel niyetleri hayırlı sonuçlara ulaştır. Cuma’nın bereketi üzerimize olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

“Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.” Bu mübarek Cuma gününde sabrınızın karşılığını almanız duasıyla, Hayırlı Cumalar.

En güzel ve resimli Cuma mesajları! 13 Mart 2026 kısa, dualı, anlamlı Hayırlı Cumalar sözleri

Gönlünüzdeki tüm güzel duaların kabul olması dileğiyle hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul eylesin. Cumanız mübarek olsun.

En güzel ve resimli Cuma mesajları! 13 Mart 2026 kısa, dualı, anlamlı Hayırlı Cumalar sözleri

13 MART 2026 KISA, DUALI, ANLAMLI HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

Allah’ım dualarımızı kabul eyle, gönüllerimizi huzurla doldur. Hayırlı Cumalar.

Cuma’nın rahmeti üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle.

Cuma günü kalplerimize huzur, evlerimize bereket getirsin. Cumanız mübarek olsun.

En güzel ve resimli Cuma mesajları! 13 Mart 2026 kısa, dualı, anlamlı Hayırlı Cumalar sözleri

Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı affet. Bizlere merhamet buyur. Sen Rahman ve Rahim'sin. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Amin. Hayırlı Cumalar...

Rabbim bu mübarek günde tüm gönüllere ferahlık versin. Hayırlı Cumalar.

Cuma’nın nuru yüzünüzü, bereketi evinizi, huzuru kalbinizi aydınlatsın. Rabbim attığınız her adımı hayra çıkarsın. Hayırlı Cumalar dilerim.

En güzel ve resimli Cuma mesajları! 13 Mart 2026 kısa, dualı, anlamlı Hayırlı Cumalar sözleri

Dualarınızın kabul olduğu, gönlünüzün huzur bulduğu bir Cuma dilerim.

Allah’ım bu mübarek Cuma gününde bizleri affına, rahmetine ve merhametine nail eyle. Sevdiklerimizle birlikte sağlık ve huzur nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Hayırlı Cumalar.

Haberle İlgili Daha Fazlası