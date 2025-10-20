Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Anadolu Efes 4'te 4 yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 4. haftasının kapanış maçında deplasmanda Karşıyaka'yı 101-87 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 4. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yı 101-87 yendi.

Anadolu Efes’in 4’te 4 yaptığı ligde, Karşıyaka 3. mağlubiyetini yaşadı.

İlk 5 dakikası 14-12 Anadolu Efes’in üstünlüğüyle geçilen ilk periyodun kalan bölümünde 3 sayılık basketlerle etkili olan Karşıyaka, periyodu 34-25 önde bitirdi.

İkinci periyodun 15. dakikasında Larkin’in 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes 39-39 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğü bırakmayan Karşıyaka, soyunma odasına 50-47 önde gitti.

Üçüncü periyoda 9-0’lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 50-56. Karşıyaka’nın öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes periyodu 71-65 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 101-87 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Karşıyaka: Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Samet Geyik 10, Moore 12, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep

Anadolu Efes: Larkin 21, Erkan Yılmaz 2, Dessert 9, Babb, Smits 13, Şehmus Hazer 8, Loyd 12, Dozier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf

1. Periyot: 34-25

Devre: 50-47

3. Periyot: 65-71

 

