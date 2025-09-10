Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'a gitti, Kayseri'ye böyle veda etti: Benim için yeni bir hikaye yazma vakti!

Beşiktaş'a gitti, Kayseri'ye böyle veda etti: Benim için yeni bir hikaye yazma vakti!

Beşiktaş ile Kayserispor, Gökhan Sazdağı transferi için anlaşma sağladı. 30 yaşındaki sağ bek, Temmuz 2021'den beri formasını giydiği sarı-kırmızılı ekibe duygusal bir açıklamayla veda etti.

Siyah-beyazlılar, teknik patron Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunmanın sağına takviye yaptı. Kayserispor ve Gökhan Sazdağı ile her konuda anlaşan Beşiktaş'ın, söz konusu transferi kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

"KAYSERİ'DEN BENİM İÇİN AYRILIK VAKTİ"

Resmi açıklama gelmeden Gökhan Sazdağı'ndan veda paylaşımı geldi. 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

"Güzel anılar biriktirdiğim, iyi dostluklar edindiğim Kayseri'den benim için ayrılık vakti. Bana değer katan ve gelişimimde en büyük pay sahibi olan bu kulüp, ben ve ailem için her zaman çok önemli olacak. Kaptanlığını onurla taşıdığım, formasını gururla giydiğim kulübümden 5'inci senemde ayrılıyorum.

Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu. Her defasında bu şehir kenetlendi ve sonunda hedefine yürüdü. Şartlar ne olursa olsun bu kulübe iyi hizmetler verebilmek tek amacımdı. Yıllar boyu beraber omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, her şartta bizi destekleyen taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarımıza, eski başkanlarımıza, hocalarımıza, yöneticilerimize, başkanımız Nurettin Açıkalın'a ve daha nice emek verenlere çok teşekkür ediyorum.

Benim için her daim önemli kalacak olan abim Baki Ersoy'a teşekkürlerimi sunuyorum. Onun bu takım üzerindeki ve özellikle bendeki emeği kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çoktur.

Şimdi benim için yeni bir hikaye yazma vakti. Bu hikayeyi yazarken dualarınızı ve desteklerinizi her daim bekliyorum. Bu şehirden güzel ayrılmak yaşanılabilecek en güzel duyguydu benim için.

Başarılar Kayserispor..
Hakkınızı helal edin…"

