Beşiktaş'ta Jota Silva sürprizi! Kanat hattı güçleniyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı kulüp, Nottingham Forest’ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jota Silva için geri sayımda.

Uluslararası futbol transfer uzmanı Fabrizio Romano, Beşiktaş’ın Jota Silva ile ilgilendiğini ve Nottingham Forest ile görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Transferin satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

JOTA SİLVA KİMDİR?

Jota Silva, 26 yaşında Portekizli kanat oyuncusudur. Bu sezon Nottingham Forest’ta 1 maça çıktı ve sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Silva’nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Hızı ve oyun görüşü ile Beşiktaş’ın kanat hattına güç katması bekleniyor.