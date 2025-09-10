Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstikrarın böylesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 25 yılda 23'er teknik adam çalıştı

İstikrarın böylesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 25 yılda 23'er teknik adam çalıştı

İstikrarın böylesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 25 yılda 23'er teknik adam çalıştı
Jose Mourinho sonrası Domenico Tedesco'yu göreve getiren Fenerbahçe ve Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'la sözleşme imzalayan Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı. Her 2 kulüpte ortalama senede bir antrenör değişimi yaşanması dikkat çekti. İngiliz devi Liverpool'da ise 133 yılda 21 farklı teknik direktör görev aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son yıllarda teknik direktör istikrarı sağlanamadı. Her 2 kulüp, son 25 yılda geçici süreyle görev yapan antrenörler dışında 23'er farklı teknik direktör ile çalıştı.

3'ER FARKLI DÖNEMDE "GEÇİCİ" GÖREVLER

İki takımın 2000'li yıllarda sözleşme imzaladığı teknik direktörler dışında Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, teknik adam değişimi sırasında 3 farklı dönemde geçici olarak takımı çalıştırdı. Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe, 3 farklı dönemde geçici olarak takımın başına geçti.

İstikrarın böylesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 25 yılda 23'er teknik adam çalıştı - 1. Resim

HER YIL BİR TEKNİK DİREKTÖR

Her iki kulüpte teknik direktör değişimleri arasında geçici bir süre takımı çalıştıran antrenörlerin süreleri de düşüldüğünde 2000'li yıllarda yaklaşık olarak ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı.

İstikrarın böylesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 25 yılda 23'er teknik adam çalıştı - 2. Resim

23 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR 28 DEFA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de Portekizli Jose Mourinho'nun ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 defa göreve getirildi.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle 27 dönemde çalıştı.

İstikrarın böylesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 25 yılda 23'er teknik adam çalıştı - 3. Resim

GALATASARAY'DA 25 YILDA 18 FARKLI TEKNİK ADAM ÇALIŞTI

Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde son 3 yılda üst üste gelen şampiyonlukların da etkisiyle istikrarlı bir çizgi gösterse de sarı-kırmızılı kulüp, 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adamla 22 farklı dönemde çalıştı.

LIVERPOOL'DA 133 YILDA 21 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR

İstanbul'un 3 büyük kulübü ile Avrupa'nın büyük kulüpleri kıyaslandığında teknik direktör istikrarındaki fark dikkati çekiyor. Premier Lig ekibi Liverpool'da kuruluşundan beri 21 farklı teknik direktör görev yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sadece 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

İstikrarın böylesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 25 yılda 23'er teknik adam çalıştı - 4. Resim

1892'de kurulan İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, 133 yılda sadece 21 farklı teknik adamı 23 kez çalıştırarak istikrarlı bir görüntü çizdi. İngiliz kulübü, 2000'li yıllarda sadece 7 teknik adamla çalıştı.

Özgür Özel'e soğuk duş! Miting yapacağı meydana "Kılıçdaroğlu" pankartı astılar
