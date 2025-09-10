Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Okan Buruk'un zor kararı! Eyüpspor maçı öncesi gözler 3 oyuncuya çevrildi

Okan Buruk'un zor kararı! Eyüpspor maçı öncesi gözler 3 oyuncuya çevrildi

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Nijerya formasıyla milli maçta sakatlık geçiren Victor Osimhen, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, gol bölgesi için 3 aday belirledi.

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sol ayak bileğine darbe alan Victor Osimhen, dün özel uçakla İstanbul'a getirildi. MR'ı çekilen 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Süper Lig'de 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.

Okan Buruk'un zor kararı! Eyüpspor maçı öncesi gözler 3 oyuncuya çevrildi - 1. Resim

FORVETE 3 ADAY

Yıldız santrforun yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un forvette üç adayı bulunuyor; Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai.

Okan Buruk'un zor kararı! Eyüpspor maçı öncesi gözler 3 oyuncuya çevrildi - 2. Resim

İLK TERCİH BARIŞ ALPER YILMAZ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Arjantinli oyuncuyu yüzde 100 hazır hale gelene kadar 11'de başlatmayı düşünmeyen Okan Buruk'ın ilk tercihi Barış Alper Yılmaz. Milli oyuncu, forvet oynadığı Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında 3 gol atmış ve bir asist yapmıştı.

Okan Buruk'un zor kararı! Eyüpspor maçı öncesi gözler 3 oyuncuya çevrildi - 2. Resim

SALLAI 4 MAÇA DA 11'DE ÇIKTI

Aklı transferde kalan ve son 2 maçın kadrosuna alınmayan milli futbolcu, antrenmanlarda isteksiz bir görüntü çizerse, teknik ekip ileri uçta Roland Sallai seçeneğini değerlendirecek.

Okan Buruk'un zor kararı! Eyüpspor maçı öncesi gözler 3 oyuncuya çevrildi - 3. Resim

Süper Lig'de geride kalan 4 maçta da 11'de görev alan 28 yaşındaki Macar futbolcu, takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

