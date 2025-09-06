Haaland'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarına veda! İlkay ve Ederson'a beğeni yağdı

Fenerbahçe, Manchester City'nin kalesini koruyan Brezilyalı yıldız Ederson'u kadrosuna kattı. Galatasaray ise İngiliz ekibinden İlkay Gündoğan'ı transfer etti. Premier Lig devinin yıldızı Erling Haaland, 2 futbolcu için veda paylaşımında bulundu.

"TAM BİR EFSANE"

25 yaşındaki dünyaca ünlü golcü, Instagram hesabından Ederson için yaptığı paylaşıma, "Tam bir efsane! Her şey için teşekkür ederim, özellikle de asistler için" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK BİR İLHAM KAYNAĞI"

Erling Haaland, İlkay Gündoğan paylaşımına ise "Her zaman örnek, gerçek bir ilham kaynağı. En iyi dileklerimle Gündo" notunu düştü.

650 BİN BEĞENİ

Güncel piyasa değeri 180 milyon euro olan Erling Haaland'ın 38,3 milyon takipçili hesabından İlkay Gündoğan ve Ederson için yaptığı paylaşımlar 650 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.