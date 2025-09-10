Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Victor Osimhen'den Galatasaray'ı sevindiren haber: O maçta forma giyebilir

Victor Osimhen'den Galatasaray'ı sevindiren haber: O maçta forma giyebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Victor Osimhen&#039;den Galatasaray&#039;ı sevindiren haber: O maçta forma giyebilir
Victor Osimhen, Galatasaray, Sakatlık, Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osimhen, Şampiyonlar Ligi ilk maçında forma giyemeyecek. Nijerya Millî Takımı’nda sakatlanan ve özel uçakla İstanbul’a getirilen G.Saray’ın golcüsü 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Osimhen’in 30 Eylül’deki Liverpool maçında sahada olması bekleniyor.

ALİ NACİ KÜÇÜKGalatasaray’ın bonservisine 75 milyon avro ödeyerek Napoli’den aldığı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı özel maçta sakata gelmişti.

Oyundan hemen çıkan ve özel uçakla İstanbul’a getirilen golcü oyuncunun durumu taraflı tarafsız herkesin merak konusuydu. “Sezonu kapattı, uzun süre formasından uzak kalacak” iddialarının cevabı ise MR sonucunda gizliydi. İki gündür ayağındaki ödemin inmesi beklenen Osimhen’in MR’ı dün sabah çekildi.

Victor Osimhen'den Galatasaray'ı sevindiren haber: Dev maçta forma giyebilir - 1. Resim

GALATASARAY'I SEVİNDİREN HABER

İki gündür ayağındaki ödemin inmesi beklenen futbolcunun dün sabah MR’ı çekildi ve G.Saray’ı sevindiren haber geldi. Futbolcunun ağrıları olsa da E. Frankfurt mücadelesinde forma giyebileceği belirtildi. Osimhen ağrı şiddetine göre forma giyip giymemeye maç saatinde kendi karar verecek.

GYAN'DAN ŞOKE EDEN İDDİA 

Ganalı eski  oyuncu Asamoah  Gyan, Osimhen’in  sakatlığıyla ilgili  “Bu numaraları biliyorum. Onu dinç bir şekilde koşarken göreceksiniz. Doktorlar da işin içinde! Avro, Naira’dan daha değerli para!” dedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ...

Barış Alper Yılmaz sancılı transfer sürecini anlatıp gündemi meşgul ettiği için özür diledi. Yılmaz, “Rekor düzeyde teklifler bana geliyorsa en büyük nedeni şüphesiz G.Saray forması giyiyor olmadır. Kulübüme, değerli hocamıza ve takım arkadaşlarıma karşı saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz. En kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fitch'ten küresel rapor çıktı: Türkiye ekonomide ne kadar büyüyecek?Erzurum'da esnaf arasında kavga çıktı: 3 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan, Litvanya'yı devirip 12 Dev Adam'a rakip oldu - SporYunanistan, Litvanya'yı devirip 12 Dev Adam'a rakip olduDünya Kupası Elemeleri'nde müthiş gece: Tam 38 gol atıldı - SporDünya Kupası Elemeleri'nde müthiş gece: Tam 38 gol atıldıTam 12 gollü çılgın maç! Haaland alev aldı, Norveç tarihi fark attı - SporHaaland alev aldı, Norveç tarihi fark attıMuslera'dan Uğurcan Çakır'a duygusal mesaj - SporMuslera'dan Uğurcan Çakır'a duygusal mesajMilliler, Hırvatistan ile yenişemedi: Maçta karşılıklı goller - SporMilliler, Hırvatistan ile yenişemedi: Maçta karşılıklı gollerUğurcan Çakır sabırsızlanıyor: Hayallerimden bir tanesiydi - SporUğurcan Çakır sabırsızlanıyor: Hayallerimden bir tanesiydi
Sonraki Haber Yükleniyor...