Victor Osimhen'den Galatasaray'ı sevindiren haber: O maçta forma giyebilir

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın bonservisine 75 milyon avro ödeyerek Napoli’den aldığı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı özel maçta sakata gelmişti.

Oyundan hemen çıkan ve özel uçakla İstanbul’a getirilen golcü oyuncunun durumu taraflı tarafsız herkesin merak konusuydu. “Sezonu kapattı, uzun süre formasından uzak kalacak” iddialarının cevabı ise MR sonucunda gizliydi. İki gündür ayağındaki ödemin inmesi beklenen Osimhen’in MR’ı dün sabah çekildi.

GALATASARAY'I SEVİNDİREN HABER

İki gündür ayağındaki ödemin inmesi beklenen futbolcunun dün sabah MR’ı çekildi ve G.Saray’ı sevindiren haber geldi. Futbolcunun ağrıları olsa da E. Frankfurt mücadelesinde forma giyebileceği belirtildi. Osimhen ağrı şiddetine göre forma giyip giymemeye maç saatinde kendi karar verecek.

GYAN'DAN ŞOKE EDEN İDDİA

Ganalı eski oyuncu Asamoah Gyan, Osimhen’in sakatlığıyla ilgili “Bu numaraları biliyorum. Onu dinç bir şekilde koşarken göreceksiniz. Doktorlar da işin içinde! Avro, Naira’dan daha değerli para!” dedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ...

Barış Alper Yılmaz sancılı transfer sürecini anlatıp gündemi meşgul ettiği için özür diledi. Yılmaz, “Rekor düzeyde teklifler bana geliyorsa en büyük nedeni şüphesiz G.Saray forması giyiyor olmadır. Kulübüme, değerli hocamıza ve takım arkadaşlarıma karşı saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz. En kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm” ifadelerini kullandı.