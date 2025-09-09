Victor Osimhen'e şok suçlama: Sakatlık numarası yaptı, doktorlar da işin içinde

Dünya Kupası Afrika Elemeri'nde Nijerya Milli Takımı ile Ruanda'ya karşı oynadıkları maçta rakibinin müdahalesi sonrası sakatlanan ve tedavi için Türkiye'ye dönen Victor Osimhen'e ilişkin şok bir iddia geldi.

Galatasaraylı yıldız, Ruanda maçında sakatlanmasının ardından tedavisi için Türkiye'ye dönerken sarı kırmızılı kulüpten oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

AYAK BİLEĞİNDE GERİLME VE KANAMA

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"SAKATLIĞIM ÇOK CİDDİ DEĞİL"

Nijerya basınından ThisDay'e konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim" sözlerini sarf etti.

ÇARPICI İDDİA

Victor Osimhen'in sakatlığı gündemden düşmezken bir dönem ülkemizde de forma giyen Ganalı oyuncu Asamoah Gyan'ın sözleri olay oldu.

Yaşananların ardından eski Kayserisporlu Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Osimhen ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Gyan, Victor Osimhen'in sakatlığının Şampiyonlar Ligi maçına sağlıklı şekilde yetişmesi için planlanmış olabileceğini iddia etti.

"BU NUMARALARI BİLİYORUM"

Gyan, "Bu numaraları biliyorum. Biri ona, 'Bak, sana çok para harcadık. Şampiyonlar Ligi geliyor. Milli maç arası için Afrika'ya gitmen hoşumuza gitmiyor ama orada biraz oyna, yerde yat ve ciddiymiş gibi davran, ertesi gün Türkiye'de olursun' demiş" ifadelerini kullandı.

"EURO, NAIRA'DAN DAHA ÖNEMLİ"

Ganalı eski futbolcu ayrıca, "İnanın bana, onu Türkiye Süper Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde dinç bir şekilde koşarken göreceksiniz. Orada ne kadar tekme atarlarsa atsınlar, yerde yatmayacak. Doktorlar da işin içinde. Euro, Naira'dan daha önemli" dedi.