Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Victor Osimhen'e şok suçlama: Sakatlık numarası yaptı, doktorlar da işin içinde

Victor Osimhen'e şok suçlama: Sakatlık numarası yaptı, doktorlar da işin içinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Victor Osimhen&#039;e şok suçlama: Sakatlık numarası yaptı, doktorlar da işin içinde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Süper Lig'de Kayserispor forması da giyen Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın planlı olduğunu iddia etti.

Dünya Kupası Afrika Elemeri'nde Nijerya Milli Takımı ile Ruanda'ya karşı oynadıkları maçta rakibinin müdahalesi sonrası sakatlanan ve tedavi için Türkiye'ye dönen Victor Osimhen'e ilişkin şok bir iddia geldi. 

Galatasaraylı yıldız, Ruanda maçında sakatlanmasının ardından tedavisi için Türkiye'ye dönerken sarı kırmızılı kulüpten oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

AYAK BİLEĞİNDE GERİLME VE KANAMA

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Victor Osimhen'e şok suçlama: Sakat numarası yaptı, doktorlar da işin içinde - 1. Resim

"SAKATLIĞIM ÇOK CİDDİ DEĞİL"

Nijerya basınından ThisDay'e konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim" sözlerini sarf etti.

Victor Osimhen'e şok suçlama: Sakat numarası yaptı, doktorlar da işin içinde - 2. Resim

ÇARPICI İDDİA

Victor Osimhen'in sakatlığı gündemden düşmezken bir dönem ülkemizde de forma giyen Ganalı oyuncu Asamoah Gyan'ın sözleri olay oldu.

Yaşananların ardından eski Kayserisporlu Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Osimhen ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Gyan, Victor Osimhen'in sakatlığının Şampiyonlar Ligi maçına sağlıklı şekilde yetişmesi için planlanmış olabileceğini iddia etti.

Victor Osimhen'e şok suçlama: Sakat numarası yaptı, doktorlar da işin içinde - 3. Resim

"BU NUMARALARI BİLİYORUM"

Gyan, "Bu numaraları biliyorum. Biri ona, 'Bak, sana çok para harcadık. Şampiyonlar Ligi geliyor. Milli maç arası için Afrika'ya gitmen hoşumuza gitmiyor ama orada biraz oyna, yerde yat ve ciddiymiş gibi davran, ertesi gün Türkiye'de olursun' demiş" ifadelerini kullandı.

"EURO, NAIRA'DAN DAHA ÖNEMLİ"

Ganalı eski futbolcu ayrıca, "İnanın bana, onu Türkiye Süper Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde dinç bir şekilde koşarken göreceksiniz. Orada ne kadar tekme atarlarsa atsınlar, yerde yatmayacak. Doktorlar da işin içinde. Euro, Naira'dan daha önemli" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Manken Şevval Şahin’in aracında sahte resmi kart! Sürücü gözaltında, ceza ve adli işlem başlatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alperen Şengün, EuroBasket tarihine geçti - SporAlperen Şengün, EuroBasket tarihine geçtiErgin Ataman'ın duygusal anları: Gözleri yaşardı - SporErgin Ataman'ın duygusal anları: Gözleri yaşardıAli Koç’tan Tedesco yorumu: Coşkulu futbol geri dönecek - SporAli Koç’tan Tedesco yorumu: Coşkulu futbol geri dönecekBarış Alper Yılmaz'dan özür mesajı ve tepki: İftiraları şiddetle kınıyorum - SporBarış Alper Yılmaz'dan özür mesajı ve tepki12 Dev Adam, EuroBasket'te bir kez daha yarı finalde! - Spor12 Dev Adam, Polonya'yı ezdi geçtiKasımpaşa transferi açıkladı: 2+1 yıllık imza - SporKasımpaşa transferi açıkladı: 2+1 yıllık imza
Sonraki Haber Yükleniyor...