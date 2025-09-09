Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer! Galatasaray'ın eski futbolcusu imzayı attı

Slovenya 1'inci Ligi'nde 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu 4'üncü sırada yer alan NK Maribor, orta sahaya takviye yaptı.

Acun Ilıcalı'nın takımı, son olarak Suudi Arabistan 2'nci Lig temsilcisi Al-Orobah FC'de forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Jean Michael Seri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"TAKIMA GÜÇ VE LİDERLİK KATACAK"

Kulübün Futbol Operasyonları Direktörü Cem Başgül, "Jean Michael Seri'yi NK Maribor'a davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Seri, dünyanın en iyi liglerinde kilit bir oyuncu oldu ve deneyimi takıma güç ve liderlik katacak. Sakin tavrı, teknik ve liderlik özellikleriyle birleştiğinde, sahada takım üzerinde olumlu bir etki oluşturacak ve istediğimiz futbolu oynama hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kulandı.

GALATASARAY İLE KUPA KAZANDI

Maribor ile sözleşme imzalayan Seri, geçtiğimiz sezon Al-Orobah formasıyla 6 maçta 538 dakika süre aldı ve bir gol kaydetti. Daha önce Nice, Fulham, Bordeaux, Hull City'de top koşturan 34 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero, Galatasaray'da Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.