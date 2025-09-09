Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer! Galatasaray'ın eski futbolcusu imzayı attı

Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer! Galatasaray'ın eski futbolcusu imzayı attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;dan sürpriz transfer! Galatasaray&#039;ın eski futbolcusu imzayı attı
Acun Ilıcalı, Galatasaray, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya 1'inci Lig kulübü NK Maribor, 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi renklerine bağladı.

Slovenya 1'inci Ligi'nde 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu 4'üncü sırada yer alan NK Maribor, orta sahaya takviye yaptı.Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer! Galatasaray'ın eski futbolcusu imzayı attı - 1. Resim

Acun Ilıcalı'nın takımı, son olarak Suudi Arabistan 2'nci Lig temsilcisi Al-Orobah FC'de forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Jean Michael Seri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"TAKIMA GÜÇ VE LİDERLİK KATACAK"

Kulübün Futbol Operasyonları Direktörü Cem Başgül, "Jean Michael Seri'yi NK Maribor'a davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Seri, dünyanın en iyi liglerinde kilit bir oyuncu oldu ve deneyimi takıma güç ve liderlik katacak. Sakin tavrı, teknik ve liderlik özellikleriyle birleştiğinde, sahada takım üzerinde olumlu bir etki oluşturacak ve istediğimiz futbolu oynama hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kulandı.

GALATASARAY İLE KUPA KAZANDI

Maribor ile sözleşme imzalayan Seri, geçtiğimiz sezon Al-Orobah formasıyla 6 maçta 538 dakika süre aldı ve bir gol kaydetti. Daha önce Nice, Fulham, Bordeaux, Hull City'de top koşturan 34 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero, Galatasaray'da Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer! Galatasaray'ın eski futbolcusu imzayı attı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Norveç'te yangın faciası! 4 genç feci şekilde can verdiYasemin Özilhan’dan boşanma sonrası hızlı hamle! Sosyal medyada dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli maçta sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu: Osimhen'den ilk açıklama - SporCimbom'da büyük endişe! Son durumu: Osimhen'den ilk açıklamaGalatasaray'da yeni golcü sürprizi! Vedat Muriqi bombası: Transfer görüşmesinde öğrendim - SporGolcü krizi çıktı! Muriqi bombası50 milyon euro ödenmişti! Trabzonspor yeni kalecisini buldu: Fenerbahçe maçına yetişecek - SporF.Bahçe maçına yetişecek: İşte yeni kaleci...İspanya karşısında ağır yenilgi sonrası Milli Takım'da kriz! Futbolcular birbirlerini takipten çıktı - SporMilli futbolcular birbirine girdi!Galatasaray'da İlkay Gündoğan hayran bıraktı, formaya göz kırptı: O isim kulübeye çekilecek - Sporİlkay Gündoğan herkesi hayran bıraktıA Milli Takım'da 6-0'lık bozgunun altı acı gerçeği: Montella seyretti, Uğurcan Çakır çaresiz kaldı - SporA Milli Takım'da 6-0'lık bozgunun altı acı gerçeği
Sonraki Haber Yükleniyor...