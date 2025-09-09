Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da yeni golcü sürprizi! Vedat Muriqi bombası: Transfer görüşmesinde öğrendim

Galatasaray'da yeni golcü sürprizi! Vedat Muriqi bombası: Transfer görüşmesinde öğrendim

- Güncelleme:
Galatasaray'ın yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı planladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, kariyerini Mallorca'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski santrforu Vedat Muriqi için harekete geçebileceği konuşuluyor.

Sarı-kırmızılılar; Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık geçirmesi, diğer santrfor Mauro Icardi'nin da uzun bir sakatlık sürecinden sonra henüz 90 dakika oynayacak durumda olmaması nedeniyle yeni bir golcü transferi düşünüyor.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Radyospor'da yer alan habere göre; Galatasaray, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de mücadele eden, şimdilerde Mallorca'nın başarısı için top koşturan Vedat Muriqi için hareket geçebilir. 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK TRANSFER

Avrupa kulüpleriyle yakın temasları olan menajer Tahsin Koca, "Galatasaray, Süper Lig'i iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Bunu transfer görüşmeleri yaparken öğrendim. Vedat Muriqi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorlar. Akla yatkın ve olabilecek bir operasyon" dedi.

"MURIQI OLMAZSA BANZA GELEBİLİR"

Trabzonspor'un eski golcüsü Simon Banza konusunda da sürpriz bir açıklama yapan Koca, "Mallorca'nın 4 santraforu var. Juventus, Galatasaray'a Milik'i önerdi ama yöneticiler kabul etmedi. Çünkü Milik sakat bir oyuncu. Udinese'deki Keinan da önerildi ama ligi tanımıyor. Bu oyuncu, İngiliz pasaportuna da sahip. Bence geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan, Braga'nın futbolcusu Banza da gündemde. Muriqi olmazsa Banza ideal bir yedek santrafor olur" ifadelerini kullandı.

