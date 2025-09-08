Galatasaray'da Victor Osimhen alarmı: Sakatlık durumu belli oldu

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da herkesin yüreği ağızlara geldi. Sebebi de Victor Osimhen’in millî takım forması ile Ruanda maçında yaşadığı sakatlıktı.

KAVAL KEMİĞİNDE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Acı içinde oyundan çıkan Osimhen’in, dün çekilen MR’ında kaval kemiğinde ödem tespit edildi. Şiddetli ağrısı bulunan golcü oyuncu, Güney Afrika maçı kafilesinden çıkarıldı. İlk dakikadan itibaren Osimhen ve Nijerya Millî Takımı yetkilileri ile temasa geçen Galatasaray Kulübü, hiç vakit kaybetmeden gardını aldı.

İSTANBUL'A GELECEK, TEDAVİSİNE BAŞLANACAK

Osimhen’in darbe aldığı sağ ayak bileğinde ödemin yanı sıra ağrılarının olduğu bilgisi üzerine yönetim harekete geçti ve özel uçak organize etti. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde önümüzdeki hafta oynanacak Frankfurt maçını düşünen Galatasaray teknik heyeti ve sağlık kurulu, bonservisine 75 milyon avro verilen Osimhen’in bir an önce İstanbul’da olmasını istiyor. Bugün Türkiye’ye gelecek Nijeryalı forvetin detaylı inceleme sonrasında tedavisine başlanacak.

HER ŞEYİ ETKİLER

Osimhen’in yokluğu G.Saray’da planların revizesi anlamına geliyor. Nijeryalı forvetin yokluğunda gözler Mauro İcardi’de olacak ancak o da (90 dakika için) tam olarak hazır değil. Barış Alper’in de forvete kaydırılması opsiyonlar arasında.