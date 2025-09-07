Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? TFF maçın yeni tarihini açıkladı

Son dakika... TFF açıkladı, Eyüpspor - Galatasaray maçının tarihi ve saati değişti. Peki Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, Galatasaray'ın maçı ne zaman, Eyüpspor - Galatasaray maçının tarihi neden değişti? İşte detaylar. Süper Lig 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF, maçın tarihini değiştirdi. Sebebi de belli oldu...

GALATASARAY'IN MAÇ GÜNÜ NEDEN DEĞİŞTİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşma sebebiyle Eyüpspor maçının bir gün öncesine alınmasını talep etti. TFF sarı kırmızılı yönetimin bu başvurusuna olumlu cevap verdi ve maç tarihi değişti.

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF, Süper Lig'de oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının hem tarihini hem de saatini değiştirdi. Yapılan son açıklamada Eyüpspor - Galatasaray maçının 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacağı yer aldı.