Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? TFF maçın yeni tarihini açıkladı

Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? TFF maçın yeni tarihini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? TFF maçın yeni tarihini açıkladı
TFF, Galatasaray, Eyüpspor, Süper Lig, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) son dakika açıklaması geldi. Eyüpspor - Galatasaray maçının tarihi değişti. Taraftarlar Eyüpspor - Galatasaray maçının tarihi neden değişti diye merak ediyor. Peki Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Son dakika... TFF açıkladı, Eyüpspor - Galatasaray maçının tarihi ve saati değişti. Peki Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, Galatasaray'ın maçı ne zaman, Eyüpspor - Galatasaray maçının tarihi neden değişti? İşte detaylar. Süper Lig 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF, maçın tarihini değiştirdi. Sebebi de belli oldu...

GALATASARAY'IN MAÇ GÜNÜ NEDEN DEĞİŞTİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşma sebebiyle Eyüpspor maçının bir gün öncesine alınmasını talep etti. TFF sarı kırmızılı yönetimin bu başvurusuna olumlu cevap verdi ve maç tarihi değişti. 

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF, Süper Lig'de oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının hem tarihini hem de saatini değiştirdi. Yapılan son açıklamada Eyüpspor - Galatasaray maçının  13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacağı yer aldı. 

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail muhalefeti ayağa kalktı! Netanyahu’ya “ilhakla ülkeyi yıkıma götürüyorsunuz” resti51 yıl önce kaybettiği cüzdanı 'tuvalette' buldu, içinden çıkanlar şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, şifreli mi? - HaberlerTRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, şifreli mi?Kütahya'da son dakika orman yangını? Tavşanlı'daki yangın döndürüldü mü, sebebi ne? - HaberlerKütahya'da son dakika orman yangını? Tavşanlı'daki yangın döndürüldü mü, sebebi ne?TRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir? - HaberlerTRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?Türkiye - İspanya son dakika! Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerTürkiye - İspanya son dakika! Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, ilk 11'ler belli oldu mu?Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşında? - HaberlerDaniele Santarelli kimdir, kaç yaşında?Son dakika Galatasaray haberi! Victor Osimhen sezonu kapattı mı, sakatlığı ne kadar sürecek? - HaberlerVictor Osimhen sezonu kapattı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...