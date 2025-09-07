Son dakika Galatasaray haberi! Victor Osimhen sezonu kapattı mı, sakatlığı ne kadar sürecek?

Victor Osimhen sezonu kapattı mı, nasıl sakatlandı? diye merak ediliyor. Dünya Kupası Eleme maçlarında Nijerya - Ruanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen futbolcu Victor Osimhen, Ruanda maçına ilk 11'de çıktı. Osimhen, müsabakanın 36. dakikasında ceza sahası çizgisinin sağında rakibinin yaptığı faul sonrası yerde kaldı. Acı içinde kıvrılan Osimhen maça devam edemedi. Herkes Victor Osimhen'in son sağlık durumunu merak etti. Peki Victor Osimhen sezonu kapattı mı, sakatlığı ne kadar sürecek? işte son durumu ile ilgili detaylar...

VİCTOR OSİMHEN SEZONU KAPATTI MI, SON DURUMU NE?

Galatasaraylı futbolseverler Victor Osimhen'in son sağlık durumunu araştırıyor. Yıldız futbolcunun son durumu belli oldu. Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Victor Osimhen bu sabah ayak bileğinde ağrı hissederek uyandı. Galatasaray'ın özel bir uçak göndererek Victor Osimhen'i İstanbul'a getirerek vakit kaybetmeden tedavisine başlamayı amaçladığı iddia edildi.

OSİMHEN'İN SAKATLIĞI NE KADAR SÜRECEK?

Victor Osimhen'in sakatlığının ne kadar süreceği İstanbul'a gelmesinin ardından yapılacak kontroller sonrası belirlenecek.