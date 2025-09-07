Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Son dakika Galatasaray haberi! Victor Osimhen sezonu kapattı mı, sakatlığı ne kadar sürecek?

Son dakika Galatasaray haberi! Victor Osimhen sezonu kapattı mı, sakatlığı ne kadar sürecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son dakika Galatasaray haberi! Victor Osimhen sezonu kapattı mı, sakatlığı ne kadar sürecek?
Victor Osimhen, Galatasaray, Nijerya, Ruanda, Sakatlık, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen milli maçta sakatlandı. Hem yönetim hem de taraftar Osimhen'in sakatlığı ile şoke oldu. Tecrübeli futbolcunun son sağlık durumu da merak konusu oldu. Nijerya - Ruanda maçında sakatlanan Victor Osimhen sezonu kapattı mı? diye araştırılıyor. Peki Victor Osimhen'in sakatlığı ne kadar sürecek? İşte detaylar...

Victor Osimhen sezonu kapattı mı, nasıl sakatlandı? diye merak ediliyor. Dünya Kupası Eleme maçlarında Nijerya - Ruanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen futbolcu Victor Osimhen, Ruanda maçına ilk 11'de çıktı. Osimhen, müsabakanın 36. dakikasında ceza sahası çizgisinin sağında rakibinin yaptığı faul sonrası yerde kaldı. Acı içinde kıvrılan Osimhen maça devam edemedi. Herkes Victor Osimhen'in son sağlık durumunu merak etti. Peki Victor Osimhen sezonu kapattı mı, sakatlığı ne kadar sürecek? işte son durumu ile ilgili detaylar... 

Victor Osimhen sezonu kapattı mı, sakatlığı ne kadar sürecek? - 1. Resim

VİCTOR OSİMHEN SEZONU KAPATTI MI, SON DURUMU NE?

Galatasaraylı futbolseverler Victor Osimhen'in son sağlık durumunu araştırıyor. Yıldız futbolcunun son durumu belli oldu. Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Victor Osimhen bu sabah ayak bileğinde ağrı hissederek uyandı. Galatasaray'ın özel bir uçak göndererek Victor Osimhen'i İstanbul'a getirerek vakit kaybetmeden tedavisine başlamayı amaçladığı iddia edildi.

OSİMHEN'İN SAKATLIĞI NE KADAR SÜRECEK?

Victor Osimhen'in sakatlığının ne kadar süreceği İstanbul'a gelmesinin ardından yapılacak kontroller sonrası belirlenecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşında?Altın borcu olanlar, düğün planlayanlar dikkat: İslam Memiş'in 2026 tahmini çok konuşulacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir? - HaberlerTRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?Türkiye - İspanya son dakika! Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerTürkiye - İspanya son dakika! Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, ilk 11'ler belli oldu mu?Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşında? - HaberlerDaniele Santarelli kimdir, kaç yaşında?KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? - HaberlerKPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir?Türkiye - Polonya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Yayın bilgileri araştırılıyor - HaberlerTürkiye - Polonya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Yayın bilgileri araştırılıyorA Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim? Polonya mı, Bosna Hersek mi! - HaberlerA Milli Basketbol Takımı çeyrek finaldeki rakibi kim? Polonya mı, Bosna Hersek mi!
Sonraki Haber Yükleniyor...