Victor Osimhen'den kötü haber geldi! O maçta forma giyemeyecek

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde dün akşam Nijerya ile Ruanda karşı karşıya geldi. Maça ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıktı.

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle maçın ardından "Osimhen ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız" açıklamasında bulundu. Maçın 35'inci dakikasında kenara gelen ismin son duruma ilişkin yeni bilgi paylaşıldı.

SALI GÜNÜ FORMA GİYEMEYECEK

Nijerya basınından Soccernet'e göre, Osimhen bu sabah bacağındaki ağrı nedeniyle oldukça rahatsız uyandı. Yıldız golcünün şu anda sahaya çıkabilecek durumda olmadığı belirtildi. Nijeryalı yıldızın takımının salı günü oynayacağı Güney Afrika maçında forma giymeyeceği aktarıldı.

"NE OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

Okan Buruk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu. Sakatlığın büyüklüğü küçüklüğü ile ilgili bir şey söylenmedi ama net bir ağrısının olduğu bize bildirildi" ifadelerini kullanmıştı.