Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Bizim için üzücü oldu 

"Sabah hem voleybol hem de basketbol maçını izledik. Voleybol maçı özellikle heyecanlıydı. Sonra basketbol takımı biraz rölantide de olsa kazandı. Büyük bir başarı gerçekten. İnşallah ikisi de kupayla döner. A Milli Takım da kazandı. Milli hafta dolu dizgin gidiyor gerçekten."

"TRANSFER BİTTİ, LİG BAŞLADI"

"Gündem bayağı birikti. Milli ara, transfer bitti, lig başladı. Konuşacak çok fazla şey var. İnsanları aydınlatmak için burada olmak güzel oluyor. Bazen çok çıkıyor gibi gözükebilir ama insanları aydınlatmak için önemli."

"ÇOK İYİ İLETİŞİMİ VAR"

"Galibiyeti getiren birinci golümüzdü. Çok erken golü bulduk. 1-0'ı yakalamak çok önemliydi. Bence galibiyetin şifrelerinden biri bu. Çok iyi bir milli takımımız var. Galatasaray'dan çok fazla oyuncu var milli takımda. Çok fazla Türk oyuncumuz var. Bu bizim için sevindirici. Çok değerli Türk oyuncularımız var. Milli takıma da hizmet ediyorlar. Kazandığımız için çok mutluyum. 54 sene sonra gitmiştik 2002'de. Ben oynadım. Tekrar bir Dünya Kupası'nı hak ediyoruz. O kalitemiz var. Hocamızı da çok başarılı buluyorum. Konya'da İspanya'yı yenersek, birincilik adayı oluruz çok iyi. Montella ile görüşüyoruz. İletişimi çok iyi. Bence oyuncularla da iletişimi çok iyi. İletişim anlamında da doğru bir insan ve bunu çok başarılı bir şekilde yaptığını düşünüyorum."

GÜRCİSTAN MAÇI ÖNCESİ YAŞANANLAR

"Ülke olarak gündem oluşturmayı seviyoruz. Canımız sıkılıyor biraz (Gülerek). Bu devamlı gündem olacak. Transfer döneminde devamlı bir gündem var. İnsanları da anlıyorum, bunun en büyük nedeni futbola olan ilgi. Burada bu tür şeyler çıkıyor. Kulüpçülük de çok fazla. Bu tür şeyler çıkıyor. Yüzde yüz emindim oyuncuların maç performansından. Çok iyi oyunculara sahibiz. En ufak bir şüphem yoktu oyuncuların birlikteliklerinden, sahada da bunu gösterdiler."

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI HAKKINDA

"Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken... Bu akşam bunu yaşadık biraz."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İDDİAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

"Maça çıktığınızda sizin oynadığınız oyun, rakibin oynadığı oyun, o fikstür içindeki performansınıza göre bazı şeyleri belirliyor. Her türlü birinci torbadan çok iyi takımların geleceği belliydi. Oradan iki İngiliz takımı çekmemiz, diğer torbalardan İngiliz takımı çekmememizi sağladı. Belki dördüncü torbadan başka bir takım gelebilirdi. Monaco, oraya göre güçlü bir takım. Kendimizi test edeceğimiz ve iddialı olduğumuz bir fikstür. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilmeden ne kadar iddialıysak, şimdi de o kadar iddialıyız."

"HEPSİNİ KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

"Bir önceki 13 puanlarla çıkan oldu, çıkamayan oldu. 14 puan, 15 puan kesin çıkar. Diğer takımların durumuna göre. 11-12 direkt çıkmıştı, 11'lerden biri çıkamamıştı. Öyle bir hesaplama yapmadım. Şöyle bir düşüncem var. 8 maç var, hepsini kazanmak için oynayacağız."

LEROY SANE TRANSFERİ

"Leroy Sane'nin sözleşmesi bittiği için direkt anlaşabileceğiniz bir oyuncuydu. Başkanımızın önderliğinde, her şeye karar veren o. Abdullah Bey ile birebir görüşmeleri gerçekleştirdik. Ben de videolu görüşme gerçekleştirdim. Avantajımız, Almanya'dan gelmesi. Çok fazla Türk arkadaşı var. Onun yanında eşinin Türkiye'ye sevgisi. En önemlisi, Galatasaray ile deplasmanda oynamış olması. Nasıl bir atmosfer, tutku olduğunu gördü. Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferi gören her oyuncu gelmek için büyük bir istek duyuyorlar. Maddi olarak da iyi bir teklif yaptık. Projemizi anlattık. Burada olduğu için mutlu. Daha da üzerine koyacak gidecek. Bizim için önemli bir transfer oldu. Çok önemli bir kanat oyuncusunu kadromuza kattık."

"ÖNEMLİ BİR TAKIM OLUŞTURDUK"

"İmkansız bir transferi Galatasaray Yönetimi başardı. O zaman da kimse inanmıyordu Osimhen'in alınacağına. Alındıktan sonra daha kolaymış gibi düşünülebilir. Transferin en başında, taraftara sorsanız, sadece Osimhen'i alıp transferi bitirsek, ona bile tamam derlerdi. Onun yanında Sane gibi önemli bir oyuncu. Singo gibi hem genç hem atlet bir oyuncu. Uğurcan gibi Türk Milli Takımı'nın kalecisini kadroya katmak, İlkay Gündoğan gibi bir karakteri kadroya kattık. Diğer oyuncular da aynı şekilde. Müthiş bir transfer dönemi geçirdik. Başkanımıza, yönetime, Abdullah Bey'e teşekkür ederim. İstediğimiz tüm oyuncuları aldılar. Kadro yapmakta zorlanacağım, zorlanıyorum. Lig ve Avrupa'ya göre kadroları belirleyeceğiz. Çok önemli bir futbol takımı oluşturduk. Artık bundan sonrası da bende."

UĞURCAN ÇAKIR'IN MALİYETİ HAKKINDA

"Kaleci farklı bir şey. Onu seçmek farklı bir deneyim. 13 yıldır kaleci almamışsınız. O da zorlu bir şeydi. Uğurcan'ın gelmesi, hem Türk olması hem ligi bilmesi hem arkadaşları, yaşı da uygun, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebilecek bir yaşta. Türk oyuncunun kadroda olması da çok önemli. Bizim de çok istediğimiz bir seçenekti. Uğurcan'ın bonservisi yüksek gözükse de maaşla karıştırdığımızda çok yüksek olmadığını söyleyebilirim."

"BARIŞ'I KADROMUZDA TUTMAK İSTİYORUZ"

"Barış'a çok önemli teklifler geldi ama kadromuzda tutmak istiyoruz çünkü Şampiyonlar Ligi oynuyoruz."