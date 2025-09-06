Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Victor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkacak haber: Sakatlık geçirdi, oyunu yarıda bıraktı

Victor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkacak haber: Sakatlık geçirdi, oyunu yarıda bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Victor Osimhen&#039;den Galatasaray&#039;ı yıkacak haber: Sakatlık geçirdi, oyunu yarıda bıraktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen, sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.

Galatasaray'ın 26 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile karşılaştığı milli maçta sakatlandı.

Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Golcü futbolcu, sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam edemedi ve 36. dakikada kenara geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Okullar saat 10’da mı başlayacak, Pazartesi okullar saat kaçta? 8 Eylül okul saatleri gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rakip İspanya'dan Arda Güler ve Yamal övgüsü: Çok şanslıyız - SporRakip İspanya'dan Arda Güler ve Yamal övgüsü: Çok şanslıyızGalatasaray'dan karaborsa ve usulsüz bilet açıklaması - SporGalatasaray'dan karaborsa ve usulsüz bilet açıklamasıBeşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Transfer olacak mı? - SporBeşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Transfer olacak mı?Neymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı olay oldu: Bir milyon beğeni - SporNeymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı olay olduTrabzonspor, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu! Transferin detayları KAP'a bildirildi - SporTrabzonspor, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu! İşte maliyetiManchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana için ayrılık kararı çıktı: Süper Lig'e geliyor - SporAnlaşma sağlandı, Süper Lig'e geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...