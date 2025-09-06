Victor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkacak haber: Sakatlık geçirdi, oyunu yarıda bıraktı
Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen, sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.
Galatasaray'ın 26 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile karşılaştığı milli maçta sakatlandı.
Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başladı.
Golcü futbolcu, sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam edemedi ve 36. dakikada kenara geldi.
